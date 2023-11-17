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Gündem Türkiye hala bunları besliyor! HEDEP'li Sezai Temelli’den TSK'ya kalleş iftira
Gündem

Türkiye hala bunları besliyor! HEDEP'li Sezai Temelli’den TSK'ya kalleş iftira

Yeniakit Publisher
2023-11-17 12:09:00 -
Türkiye hala bunları besliyor! HEDEP'li Sezai Temelli’den TSK'ya kalleş iftira

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HEDEP'nin sözde Milletvekili Sezai Temelli, büyük bir provokasyona imza atıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) alçak iftiralarda bulundu.

HEDEP'li Temelli, Türkiye'nin eli kanlı terör örgütüne karşı, kendi güvenliğini sağlamak için düzenlediği sınır ötesi operasyonlara "sınır ötesi işgal girişimi" dedi.

Temelli kan donduran yalan ve alçak iftiralarda hızını alamayıp TSK'nın kimyasal ve nükleer silah kullandığını ima etti.

AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin tepkileri üzerine Temelli, "Göz yaşartıcı bomba da kimyasal silah" gibi garip bir savunma yaptı.

HEDEP'Lİ TEMELLİ'DEN PROVOKASYON

HEDEP Muş Milletvekili Sezai Temelli, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken büyük bir skandala imza atarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarına "sınır ötesi işgal girişimi" ithamında bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konuşmasında, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde icra ettiği terörle mücadele faaliyetlerini "işgal" olarak niteleyen ve TSK'nın silah envanteriyle ilgili iddialarda bulunan Temelli'ye, AK Parti ve MHP milletvekilleri tepki gösterdi.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hem kendi anayasasından hem de uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını kullandığını belirtti.

AK PARTİLİ MUŞ'TAN SERT TEPKİ

Türkiye Cumhuriyeti devletinin, TBMM'nin görevlendirmesinin ardından tezkerelerle meşru haklarını kullandığının altını çizen Muş, "Bunu da uluslararası hukuktan aldığı güçle yapıyor. Türkiye, sınırlarında ne DEAŞ ne de PKK ve YPG istiyor. Türkiye'nin güneyi, Suriye'nin kuzeyinde bir DEAŞ terör örgütü vardı. Oradaki insanlar yerlerinden edildi ve emperyalist ABD tarafından silahlandırılan PKK, YPG'ye teslim edildi. Türkiye de DEAŞ'ı oradan püskürttükten sonra aynı müdahaleyi PKK, YPG terör örgütlerine de yapmaktadır." diye konuştu.

Muş, Temelli'nin TSK'nın silah kullanımıyla ilgili iddialarına tepki göstererek, "Kaynağı belirsiz, televizyonda birisi bir şey söyledi diye bunun üzerinden topyekun bir şekilde TSK'yı ya da ülkemizi töhmet altında bırakacak ifadelerden lütfen sakınalım. Sayın Temelli siz bir akademisyensiniz, dolayısıyla referans kaynaklarınızın ayaklarının yere basması gerekir." dedi.

DAHA ÖNCE DE TÜRK ORDUSUNU HEDEF ALMIŞTI

Türkiye'nin 'milletvekili maaşı' adı altında para verip beslediği HEDEP Milletvekili Sezai Temelli, PKK terör örgütüne ait kanalına çıkarak alçak iftiralarla Türk ordusunu hedef almıştı. Temelli, "Savaştan beslenen bir zihniyet her türlü saldırıyı ısrarlı bir şekilde sürdürüyor. Olan Kürt halkına, Kürt çocuklarına oluyor çünkü hedef Irak ve Suriye Kürdistan'ıdır" demişti.

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Yorumlar

Türk

Bu adama hâlâ Türk vatandaşlarının verdiği vergi ile maaş vermek ne derece doğru divan-ı harbde yargılanmssı gerekenler vekil kisvesi altında yapmadığını bırakmıyor

Başlık çok güzel ama

Akp ve MHP iyi parti duyarmi acaba
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