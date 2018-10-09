Türkiye Hafızlık Yarışması'nın finali Diyarbakır'da yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığınca Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de organize edilen "Erkek Öğrenciler Hafızlık Yarışması Türkiye Finali"ne bölgelerinde birinci olan 7 hafız katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, yarışmanın Diyarbakır'da düzenlenmesinin önemine değinerek "Burada üç yıl önce bu kürsüyü kuramıyorduk. Ulu Cami'nin günlerce kapalı kalmasına şahitlik ettik. Bir defasında cuma namazı bile kılamadık. Allah o günleri bir daha geri getirmesin. Allah, bu millete, bu halka, bu topraklarda yaşayan insanlara o kötü günleri bir daha göstermesin. Allah, güzel günlerin kıymetini bilebilmeyi nasip etsin." dedi.

"Diyarbakır mübarek bir şehir"

Yarışmanın çocukların Kur'an-ı Kerim'e olan yönelişlerini, Kur'an-ı Kerim öğrenmeye olan sevgilerini artırmak ve teşvik etmek bakımından önemli olduğunu vurgulayan İşliyen, şunları söyledi:

"Diyarbakır neredeyse her köyünde medrese olan, Arapça okunan medreselerin bulunduğu mübarek bir şehir. Diyarbakır denilince akla elindeki molotofkokteylini polis panzerinin üzerine fırlatan çocuklar gelmeyecek. Bu algıyı değiştireceksiniz.Diyarbakır denilince Kabe'den, Mescid-i Nebi'den, Mescid-i Aksa'dan sonra dünyadaki en eski mabetlerden biri olan Ulu Cami gelecek akla. Diyarbakır denilince akla 500'ü aşkın sahabe, Halid Bin Velid'in oğlu Süleyman Bin Halid adına yapılan cami, surların dibinde Anadolu İslam toprağı olsun diye savaşıp şehit olan sahabe gelecek. Bunun için yarışmanın finalinin bu bölgede planlanması ve icra edilmesi çok önemli. Allah, bu güzel etkinliğin buradaki barış, huzur ve güzel ortamının devamına katkı sunmasını nasip eylesin."

Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır da yarışmanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Daha sonra yarışmaya katılan 7 hafız, Osman Şahin, Yaşar Çuhadar ve Fatih Çatmakaş'tan oluşan seçici kurul önünde Kur'an-ı Kerim'in farklı surelerini okudu. Yarışmada, Amasya'dan katılan Esad Gökçe birinci, İstanbul'dan katılan Mustafa Şirin ikinci, Düzce'den katılan Hamza Öztaş üçüncü oldu. Dereceye giren hafızlara çeşitli ödüller verildi. Tüm yarışmacılara ayrıca Diyarbakır Valiliğince saat, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca da tam altın hediye edildi.

Yarışmanın birincisiGökçe, yaptığı açıklamada, birinci seçildiği için kendisini çok iyi hissettiğini ifade ederek kendisini yetiştiren hocalarına teşekkür etti. İleride doktor olmak istediğini aktaran Gökçe, hafızlıkta da dünya birincisi olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Esad Gökçe'nin babası Ali Osman Gökçe, bugünleri gösterdiği için Allah'a şükrettiğini söyledi. Okul ve hafızlık derslerinin birlikte yürütülmesinin zor olduğunu ancak oğlunun düzenli çalışarak bunu başardığını anlatan Gökçe, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yarışmanın Diyarbakır'da yapılmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Gökçe, "Diyarbakır geçmişi olan bir ilimiz, evliyalar, sahabeler şehri. Yarışmanın burada olması güzel. Geçmişte yaşanan olayları da silmesi bakımından çok önemli." diye konuştu.

"Allah, ordumuza, milletimize, polisimize, askerimizi korusun"

İzleyicilerden Hasan Çiçek de yarışmanın hayırlı olmasını diledi. "Allah, ordumuza, milletimize, polisimize, askerimize, can sağlığı versin, onları korusun. İnşallah geçmişte yaşanan günleri tekrar görmeyiz. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin." diyen Çiçek, Diyarbakır'ın bu yarışmaya ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Programa, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Sur Müftüsü İsmail Fakirullah, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.