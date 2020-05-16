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Türkiye Güven Huzur uygulamasında ceza yağdı

Malatya’da 9 saat süren güven huzur operasyonunda, 32 bin 118 TL para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:44:03 -
Türkiye Güven Huzur uygulamasında ceza yağdı

Malatya’da 9 saat süren güven huzur operasyonunda, 32 bin 118 TL para cezası kesildi.


Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 75 ekip 320 personelin katılımıyla yapılan Türkiye Güven Huzur (2020/6) uygulamasında, 66 süresiz kapalı işyeri olmak üzere toplam bin 62 işyeri denetlendi. Belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren 1 işyerine ve süresiz kapalı olması gereken 9 işyerine gerekli işlemler yapıldı.


Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 129 şahıs denetlendi. 20 yaş altı 32 şahsa gerekli işlemler yapıldı.


Sosyal mesafe kuralına ihlal eden 14 şahsa cezai işlem uygulandı. Bin 868 şahıs sorgulandı. 2 şahsı adli,11 şahsa idari işlem olmak üzere toplam 13 şahsa gerekli işlem yapıldı.


53 toplu taşıma aracı, 309 ticari taksi, bin 835 diğer araçlar olmak üzere toplam 2 bin 197 araç kontrol edildi. 57 araca cezai işlem yapıldı. 32 bin 118 TL cezai işlem uygulandı. 37 park bahçe, 6 mesire ve yürüyüş alanı denetlendi.

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