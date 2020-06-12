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Spor

Türkiye Güreş Federasyonundan ikinci on-line antrenör semineri duyurusu

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:36:28 -
Türkiye Güreş Federasyonundan ikinci on-line antrenör semineri duyurusu

ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu, antrenörlere yönelik ikinci uzaktan eğitim seminerinin 15 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, ikinci on-line antrenör seminerinin 15-19 Haziran tarihlerinde ücretisiz olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Seminer belgesi almak isteyen antrenörlerin başvurularını en geç 14 Haziran saat 17.00'ye kadar "Spor Bilgi Sistemi (E-devlet)" üzerinden yapmaları gerektiği ifade edildi.

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