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Türkiye, Groupe PSA iştirakleri arasında birinci oldu

- Groupe PSA Yedek Parça ve Hizmetler'in Türkiye birimi, satış sonrasında Groupe PSA iştirakleri arasında birinci, lojistik ve depo yönetiminde ise dünya ikincisi oldu

05 Şubat 2019 Salı 11:34
Türkiye, Groupe PSA iştirakleri arasında birinci oldu

İSTANBUL (AA) - Groupe PSA Yedek Parça ve Hizmetler'in Türkiye birimi 2018 yılı sonuçlarına göre Groupe PSA'nın dünya çapındaki satış sonrası iştirakleri arasında zirveye yerleşti.

Groupe PSA Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, satış sonrasında Groupe PSA iştirakleri arasında birinci, lojistik ve depo yönetiminde ise dünya ikincisi oldu.

Otomobil üreticisi ve Peugeot, Opel, Citroen ve DS markalarının sahibi Groupe PSA, satış sonrasında satın alma gücü ve araçlarının yaşlarına bakılmaksızın, dünya çapındaki tüm müşterilerin satış sonrası ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Groupe PSA Türkiye Yedek Parça ve Hizmetler Genel Müdürü Michel Furth, başarıdan son derece memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilere en kaliteli hizmeti vermeye odaklanmış Türk ekibimin ve bayi ağımızın çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğumuz bu başarıdan dolayı son derece gururluyuz. Türk müşterilerimiz her zaman politikalarımızın merkezinde yer alacaktır. Şeffaf ve rekabetçi olmak, bayi ağımıza ve franchise üyelerimize en iyi lojistik çözümlerini sunmak, yedek parçaların mevcudiyetini temin etmek işimizde güçlü olduğumuz kilit göstergeler."

Michel Furth, Groupe PSA'nın yedek parça dağıtımı konusundaki yeni stratejisi Distrigo'ya da dikkat çekerek, şirketin, Distrigo ile kendini çok markalı satış sonrası pazarının lideri olarak konumladığını, Euro Repar Araç hizmeti ile de, dünya çapında bakım ve onarım yapan çoklu bir marka ağı kurduğunu bildirdi.

İlk Euro Repar Araç hizmetinin, Aralık 2017'de Ankara'da, ikincisinin ise Mart 2018'de İstanbul'da açıldığını bildiren Furth, "Yerel kaynaklarla çok markalı yedek parça tekliflerimizi genişletmek ve 2023 yılına kadar Türkiye genelinde en az 250 hizmet noktasına erişmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:34
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