Türkiye Grand Prix Tivibu’da motor sporları tutkunlarını bekliyor
Formula 1 Türkiye Grand Prix’i heyecanı 8-9-10 Ekim’de S Sport üzerinden Tivibu kullanıcılarıyla buluşacak.
Max Verstappen ile son 4 sezonun şampiyonu Lewis Hamilton’ın şampiyonluk mücadelesine sahne olacak 2021 sezonunda Türkiye Grand Prix’i heyecanı, Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, bugün saat 11.30’da yapılacak. Saat 15.00’te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak. Organizasyonda yarın saat 12.00’de pilotlar üçüncü antrenman turu için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00’te ise sıralama turları gerçekleştirilecek. Türkiye Grand Prix’i, 10 Ekim Pazar günü saat 15.00’te 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. Ünlü 8. virajıyla Formula 1 takviminin en özel adreslerinden biri olan Türkiye Grand Prix’i, bu hafta sonu Tivibu’da motor sporları tutkunlarını bekliyor.