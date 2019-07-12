Türkiye gizli diplomasi yürüttü! Onlar da Ankara'ya geldi Bugün sabah saatlerinde Türkiye'ye gelen S-400 hava savunma sisteminin radar sisteminin de Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

S-400 hava savunma sistemlerinin ilk parçalarını taşıyan uçaklar bu sabah 10.20 itibarıyla Ankara'da Mürted Havalimanı'na indi. Aylardır ne zaman geleceği konuşulan S-400 sevkiyatına ilişkin önemli bir detay ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre, ilk sevkiyatta sadece füze ve rampa parçalarının gelmesi bekleniyordu. Radar sistemi ise kurulumun ardından gelecekti. Ancak Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ardından yürütülen yoğun diplomasi trafiği sonucu S-400'ün radar sisteminin de getirildiği öğrenildi.

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