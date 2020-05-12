  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkiye genelinde radarla hız denetimi uygulaması yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 21:18:11 -
Türkiye genelinde radarla hız denetimi uygulaması yapıldı

ANKARA (AA) - Yurt genelinde üç günde hız ihlali yapan 20 bin 317 sürücüye ceza kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs yayılımını önlemek amacıyla yürütülen tedbirlerin yanında, trafik güvenliğini sağlamak ve meydana gelen trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 9-10-11 Mayıs tarihlerinde şehirler arası karayollarında eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu dönemde 38 bin 232 araca yönelik radarla hız denetim yapıldığı, 20 bin 317 sürücünün hız ihlali tespit edildiği ifade edilen açıklamada, 87 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullandığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, 21 bin 533 trafik kural ihlalinin tespit edilerek işlem yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı