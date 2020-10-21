  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye genelinde Kovid-19 görülme sıklığı araştırmasının ikincisi başladı
Aktüel

Türkiye genelinde Kovid-19 görülme sıklığı araştırmasının ikincisi başladı

Sağlık Bakanlığı ile TÜİK iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmada, Türkiye genelinde ulaşılması gereken toplam hane sayısı 31 bin 280 olarak belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:05:48 -
Türkiye genelinde Kovid-19 görülme sıklığı araştırmasının ikincisi başladı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle ülke çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülme sıklığının belirlenmesine yönelik tarama çalışmasının ikincisi başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ulusal düzeyde hastalık prevalansını (görülme sıklığı) ve geçirilmiş hastalık düzeylerini saptamak amacıyla başlatılan kesitsel çalışmanın veri toplama süresi 5-15 gün olarak belirlendi.

15-30 Ekim 2020'de yapılan çalışma, illerin büyüklüğü ve hanelerdeki kişilere ulaşma süresiyle ilgili olarak değişkenlik gösterebilecek. Araştırma, Türkiye'deki tüm illeri ve tüm yaş gruplarını kapsıyor.

TÜİK tarafından hesaplanan örneklem büyüklüğüne göre hangi ilde kaç haneye gidilmesi gerektiği belirlendi. Buna göre Türkiye genelinde ulaşılması gereken toplam hane sayısı 31 bin 280.

Büyük illerden İstanbul'da 5 bin 380, Ankara'da 2 bin 310 ve İzmir'de 1810 hane; küçük illerden Bayburt'ta 30, Tunceli'de 40, Ardahan, Gümüşhane ve Iğdır'da da 50 hane ziyaret edilecek.

Filyasyon ekiplerince yürütülecek araştırmada kişilerden kan ve Kovid-19 Rehberi'ne uygun olarak sürüntü örneği alınacak.

Ulaşılan her haneden çalışmaya 1 kişi katılacak. Türkiye'de koronavirüs prevalansı ve geçirilmiş hastalık düzeylerinin doğru şekilde saptanabilmesi için kişiler haneden rastgele seçilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Ermenistan'ı perişan edince Ruslar 112 ton altın için silah ve asker yığmaya başladı
Gündem

Azerbaycan Ermenistan'ı perişan edince Ruslar 112 ton altın için silah ve asker yığmaya başladı

Ermenistan ile girdiği çatışmalarda sahada büyük üstünlük elde eden Azerbaycan ordusu adım adım zafere doğru ilerlerken, işgalden temizlenec..
Cephede sıcak gelişme! Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir değil iki tokat
Dünya

Cephede sıcak gelişme! Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir değil iki tokat

Azerbaycan, Gence ve Garanboy kentleri istikametinde seyreden ve keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait iki insansız hava aracını düşür..
Dünya gündemini altüst edecek açıklama! ABD'ye 335 milyon dolarlık haraç
Dünya

Dünya gündemini altüst edecek açıklama! ABD'ye 335 milyon dolarlık haraç

Sudan Maliye Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkartmak için talep ettiği 335 mil..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay