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Türkiye genelinde eş zamanlı 'Kırmızı Kart' uygulaması!

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından, yasadışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak 'Kırmızı Kart' adı ile yasadışı bahis uygulaması yapıldı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 12:02
Türkiye genelinde eş zamanlı 'Kırmızı Kart' uygulaması!

Türkiye genelinde dün saat 14.00 ile 18.00 saatleri arısında 2 bin 105 ekip, 6 bin 589 personelin katılımıyla 81 il merkezi ve dış ilçelerde gerçekleştirilen uygulamada 5 bin 867 işyeri kontrol edildi. Genel asayiş uygulamasında, yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilen 89 iş yerinde, bahis oynatan 211 kişi hakkında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında adli işlem yapıldı. 150 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapılırken toplam 750 bin TL para cezası kesildi.

Uygulamalarda 78 şahıs gözaltına alınırken 86 aranan şahıs yakalandı.

Bahis uygulamasında, 204 adet bilgisayar, 32 adet yazıcı, 147 bin 684 TL para, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 47 adet mermi, 4 adet kesici/delici alet, 22 adet cep telefonu, 130 gram esrar maddesi, 242 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ele geçirildi.

Bu arada 7 yasal iddia işyeri hakkında yasa dışı bahis oynatmaktan dolayı da adli işlem yapıldı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 12:02
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı
  2. yasadışı bahis operasyonu
  3. Kırmızı Kart uygulaması
  4. polis uygulaması
  5. eş zamanlı operasyon

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