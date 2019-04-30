0553 313 94 23

Türkiye genelinde ataması yapılan 3 Tıbbi Onkolog’dan birisi Kütahya’ya atandı

Sağlık Bakanlığı, Kütahya ve ilçelerine doktor ataması gerçekleştirdi.

30 Nisan 2019 Salı 21:01
Türkiye genelinde ataması yapılan 3 Tıbbi Onkolog’dan birisi Kütahya’ya atandı

Sağlık Bakanlığı, Kütahya ve ilçelerine doktor ataması gerçekleştirdi.AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret ederek şehrin taleplerini ilettiler.


Yapılan ortak açıklamada, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya gerçekleştirdiğimiz ziyaret neticesinde, Kütahyamız’da aciliyeti önem arzeden doktorların ataması ivedilikle gerçekleştirilerek Aile Hekimi, Anatomi, Göğüs Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Anestezyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Ortopedi ve Travmatoloji dallarında Uzman Tabiplerimizin atamaları yapılmıştır. Doktorlarımızın içinde Türkiye genelinde ataması yapılan 3 Tıbbi Onkolog’dan birinin atamasının da ilimize yapılmış olması bizleri son derece mutlu etmiştir. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca’ya ve Bakan Yardımcımız Sayın Halil Eldemir’e destekleri için şükranlarımızı sunuyor, Kütahyamız’da görev yapacak olan doktorlarımıza da üstün başarılar diliyoruz. Memleketimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olsun" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 21:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meral Akşener'den Erdoğan'a destek: Duruşunu destekliyoruz
    1. Meral Akşener'den Erdoğan'a destek:..
    2. Filipinler'den Huawei'nin "casusluk"..
    3. Ayağını çapa makinesine kaptıran..
    4. Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesine..
    5. Ağrı’da okuma şenliği
    6. "1 Mayıs'ı normalleştirmede başarılı..
    7. Fenerbahçe’de Kasımpaşa mesaisi başladı
    8. Cumhuriyetin 100 yılına tanıklık ettiler
    9. Türkiye'den kritik S-400 ve F-35..
    10. Manisa TSO’da CERN bilgilendirme..
    11. Türkiye genelinde ataması yapılan 3..
    12. Vali Ömer Toraman DPÜ’yü ziyaret etti
    13. "İhracatçımıza artık daha yakınız"
    14. Tuzla'da tersanedeki yangın
    15. "Mavi" kategoride aranan teröristin..
    16. Küçükçekmece'deki cinsel istismara..
    17. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde TSK..
    18. TİMAŞ Kemalist baskıya boyun eğdi
    19. Voleybol: Efeler Ligi play-off final..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Venezuela..
    21. BM'den Venezuela'da taraflara itidal..
    22. Batı Sahra'da "izinsiz seyahat yasağı"..
    23. Efeler Ligi Final Etabı: Arkas Spor: 3..
    24. 19 günde 1919 kilometre pedal..
    25. Suriye sınırına sevkıyat
    26. Erdoğan'dan Venezuela mesajı
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbelerle..
    28. GÜNCELLEME - Kocaeli'de karı koca..
    29. Venezuela'daki darbe girişimiyle..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Venezuela..
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı