Türkiye genelinde ataması yapılan 3 Tıbbi Onkolog’dan birisi Kütahya’ya atandı

Sağlık Bakanlığı, Kütahya ve ilçelerine doktor ataması gerçekleştirdi.AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret ederek şehrin taleplerini ilettiler.

Yapılan ortak açıklamada, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya gerçekleştirdiğimiz ziyaret neticesinde, Kütahyamız’da aciliyeti önem arzeden doktorların ataması ivedilikle gerçekleştirilerek Aile Hekimi, Anatomi, Göğüs Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Anestezyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Ortopedi ve Travmatoloji dallarında Uzman Tabiplerimizin atamaları yapılmıştır. Doktorlarımızın içinde Türkiye genelinde ataması yapılan 3 Tıbbi Onkolog’dan birinin atamasının da ilimize yapılmış olması bizleri son derece mutlu etmiştir. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca’ya ve Bakan Yardımcımız Sayın Halil Eldemir’e destekleri için şükranlarımızı sunuyor, Kütahyamız’da görev yapacak olan doktorlarımıza da üstün başarılar diliyoruz. Memleketimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olsun" denildi.