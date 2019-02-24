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Türkiye Geleneksel Kızak Şampiyonası

- Organizasyonun son ayağı, 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi

24 Şubat 2019 Pazar 18:29
Türkiye Geleneksel Kızak Şampiyonası


KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Geleneksel Kızak Şampiyonası'nın son etabı, Kahramanmaraş'ın 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından daha önce Artvin ve Kastamonu'da gerçekleştirilen yarışların ardından finale kalan 12 ilden 69 sporcu, son etapta kıyasıya yarıştı.

İki kategoride gerçekleştirilen şampiyonada, takımlarda "Erzurum kızağı" dalında Şengel Atlı Spor Kulübü, "Kastamonu kızağı" dalında ise Karkay Spor Kulübü, Türkiye şampiyonu oldu.

Bireysel erkeklerde "Erzurum kızağı" dalında büyüklerde Muhammed Emin Şahin, gençlerde Murat Aksallı, yıldızlarda Yunus Yıldırım, Türkiye birinciliğine ulaştı.

"Kastamonu kızağı" dalında ise büyüklerde Yetkin Tufan, gençlerde Halil İbrahim Sarı, yıldızlarda Arda Muhammed Mıstaçoğlu, ilk sırada yer aldı.

Kadınlarda "Kastamonu kızağı" dalında büyüklerde Şevval Aleyna Yıldırım birinciliği kazandı. Genç kızlarda Duru Kılıçcıoğlu, yıldız kızlarda Ülkü Sena Efendioğlu ve minik kızlarda ise Betül Mıhtaçoğlu, Türkiye birincisi oldu.

Şampiyonada "Karda Başpehlivanlık" müsabakalarında ise Halil Hopur, başpehlivanlığı elde etti.

Müsabakalar sırasında pehlivanlardan birinin, rakibi yerine yanlışlıkla hakemle güreşe tutuşması ilginç görüntüler yaşanmasına neden oldu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur, yaptığı açıklamada, karda yapılan güreşlerin 5 bin yıllık tarihe sahip olduğunu söyledi.

Türkiye Gençlik Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu da müsabakalara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Bizler milli değerleri yaşatma adına bu tür organizasyonları yapmak niyetindeyiz. Çok güzel bir organizasyon oldu. Gençlerin bu tür spor dallarına ilgilerinin artmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 18:29
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  3. Türkiye Geleneksel Kızak Şampiyonası
  4. yarışma

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