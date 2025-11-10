Türkiye Gazze’deki tünellerde mahsur kalan 200 kişi için de devrede!

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan isimsiz bir üst düzey Türk yetkili, "Türkiye, 11 yıl sonra Hadar Goldin'in naaşının İsrail'e iadesini yoğun çabalar sonucunda başarıyla sağladı" dedikten sonra "Bununla eş zamanlı olarak, şu anda tünellerde mahsur kalan yaklaşık 200 Gazzeli sivilin güvenli geçişini temin etmek için de çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk yetkilinin açıklamasında tünellerdeki kişilerin "siviller" olduğu vurgulanırken, Amerikan ve İsrail basını bunların silahlı Hamas üyeleri olduğunu aktarıyor.

Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre Gazze'de, İsrail kontrolündeki bölgelerin altındaki tünellerde mahsur kalan yüzlerce silahlı Hamas mensubu bulunuyor.

Gazze'yi işgal eden terörist İsrail, Hamas'ın tünel sistemini bölerek militanları birbirinden koparmayı hedefliyordu. Sağlanan ateşkes kapsamında yapılan kısmi çekilme, bazı Hamas mensuplarını İsrail'in kontrolündeki bölgelerde, yer altına sıkışmış, kaçış imkânı olmadan ve azalan erzakla baş başa bırakmış durumda.

Hamas daha önce, İsrail'in kontrolündeki bölgelerde saklanan savaşçılarının teslim olmayacağını açıklamış ve arabuluculara, bir aydır yürürlükte olan ateşkesi tehlikeye sokan bu krize çözüm bulmaları çağrısında bulunmuştu.

AFP haber ajansı ise Hamas ve İsrail arasında ateşkes sağlanmasının ardından Türkiye'den 81 kişilik bir AFAD ekibinin bölgeye gittiğini duyurmuştu.