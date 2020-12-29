Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Kapan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Murtadha Al-Sudani'nin çektiği "Bağdat'ta çatışma", "yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğraflarını seçen Kapan, "spor" kategorisinde ise tercihini Tayfun Coşkun'un çektiği "Rodeo gösterisi" adlı kareden yana kullandı.



İsmail Kapan, seçtiği fotoğrafla ilgili, "Fotoğrafın dili diye bir kavram vardır, fotoğrafın kendisini anlatması. Hareketle birlikte, duyguların, heyecanın, endişenin her şeyin birbiri içerisinde yer aldığı ve birlikte bir görüntü verdiği bir tablo görüyorum bu karede." ifadelerini kullandı.