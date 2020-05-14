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Spor

Türkiye Futbol Federasyonundan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:07:52 -
Türkiye Futbol Federasyonundan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Futbol Takımı oyuncuları, teknik ekip ve tesis çalışanlarından 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin geçmiş olsun mesajında, "Yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcu, teknik heyet, tesis çalışanlarına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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