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Türkiye Futbol Federasyonu, U21 Ligi’nin kaldırıldığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, U21 Ligi’nin Türk futboluna beklenen katkıyı vermediği için kaldırıldığını açıkladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:51
Türkiye Futbol Federasyonu, U21 Ligi’nin kaldırıldığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, U21 Ligi’nin Türk futboluna beklenen katkıyı vermediği için kaldırıldığını açıkladı. Ayrıca TFF ve Kulüpler Birliği’nin, bu ligin yerini dolduracak alternatif organizasyonlar üzerinde çalışma yapması kararlaştırıldığı belirtildi.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) daha önce 2018-2019 sezonunda son kez yapılacağı duyurulan U21 Ligi’nin Türk futboluna yeterli katkıyı sağlayamadığı gerekçesiyle kaldırıldığını belirtti. TFF resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada U21 Ligi’nin durum değerlendirme toplantısı yapıldığı aktarılırken, şu ifadelere yer verildi:


"Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile Süper Lig kulüplerinin altyapı sorumluları, 3 Ağustos 2018 tarihinde TFF tarafından 2018-2019 sezonunda son kez düzenleneceği duyurulan U21 Ligi’nin durumunu gözden geçirmek için bir araya geldi.


Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop ve Hasan Akıncıoğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Genç Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin, Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk ile kulüp temsilcileri katıldı.


Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türk futboluna beklenen katkıyı sağlayamadığı gerekçesiyle U21 Ligi’nin kaldırılması kararının doğru olduğu dile getirildi ve ligin oynanmaması konusunda görüş birliğine varıldı. Bunun yanı sıra TFF ve Kulüpler Birliği’nin, bu ligin yerini dolduracak alternatif organizasyonlar üzerinde çalışma yapması kararlaştırıldı.


Ayrıca TFF’nin antrenör eğitimi ve Grassroots konularında kulüplere danışmanlık hizmeti vereceği bilgisi kulüp temsilcilerine aktarıldı."

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:51
  1. doğa

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