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Spor Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu! Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz hayatını kaybetti
Spor

Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu! Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz hayatını kaybetti

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz’un vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 10:50:00 -
Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu! Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz hayatını kaybetti

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Bülent Yavuz'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Uzun yıllar Süper Lig'de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıdı ve uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil etti. Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinde bulunan Yavuz, federasyonda MHK danışmanı olarak da hizmetlerde bulundu. 

Bülent Yavuz anısına bugün ve yarın oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı da bildirildi.

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Yorumlar

bindik bir âlâmete...

Dur bakalım, korona mı diyecekler? (Fotoğrafa bakınca, belli oluyor). Malum ya; son bir yıldır, bütün dünyadaki ölüm sebeplerinin tamamına yakınına, koronadan diyorlar. Sonra insanların çoğu, "astronot elbisesi" için kuyruğa giriyor...
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