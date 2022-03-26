Türkiye, Fransa ve İtalya'dan hava savunma sistemi hamlesi: Ortak üretilecek

Türkiye, bir süredir siyasi engeller sebebiyle kesintiye uğrayan Fransa-İtalya ortak üretimi SAMP-T uzun menzilli hava savunma sistemi sürecine yeniden dahil oluyor.

NATO Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye-Fransa-İtalya arasındaki işbirliğinin yeniden canlandırılacağını açıkladı. Bunun ardından gözler, dünyanın gelişmiş savunma sistemleri arasında gösterilen SAMP-T projesine çevrildi. Brüksel dönüşü gazetecilerin soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da üç ülkenin işbirliği kapsamında EUROSAM SAMP-T olduğunu belirtti.

Ortak üretilecek

Türkiye, uzun menzilli hava ve füze savunma sisteminin gelişimi ve üretimi için çalışmalar yapmak üzere Fransa-İtalya ortak konsorsiyumu EUROSAM şirketi ile ASELSAN ve ROKETSAN ortaklığında SAMP-T'nin üretilmesine niyet beyanında bulunmuştu. Bu kapsamda 2017'de üç ülke arasında, Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi sözleşmesi imzalanmış ve SAMP/T hava savunma sisteminin birlikte üretilmesini de içeren bir çalışma başlatılmıştı.

NATO sistemlerine entegre edilebilen SAMP/T hava savunma sistemi için çalışma önemli bir aşamaya gelirken, 2019 sonuna doğru Türkiye'nin Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması sürecin askıya alınmasına sebep olmuştu. Üç ülke arasındaki işbirliğinin yeniden canlanmasıyla, Türkiye'nin SAMP-T için direkt satın alma yoluna gitmeyeceği; ortak üretim ve teknoloji transferinin de gündemde olduğu öğrenildi.

100 km kadar etkili

SAMP-T sistemi, radarı ile 360 derece izleme yapıyor. 100 kilometre mesafe ile 20 kilometre yükseklikteki tehditlere karşı koyma kabiliyetine sahip.