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Türkiye- Fransa maçı saat kaçta? Euro 2020 Türkiye - Fransa karşılaşması

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile bugün ( 8Haziran Cumartesi) karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk iki maçında Arnavutluk ve Moldova'yı yenen A Milli Takım, Fransa'yı yenerse liderliğe yükselecek. Futbol severler ise ''Türkiye Fransa maçı saat kaçta'' sorusunun cevabını merak ediyor. Peki Türkiye - Fransa maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak? İşte, maça dair tüm detaylar...

08 Haziran 2019 Cumartesi 19:21
Türkiye- Fransa maçı saat kaçta? Euro 2020 Türkiye - Fransa karşılaşması

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile bugün ( 8Haziran Cumartesi) karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk iki maçında Arnavutluk ve Moldova'yı yenen A Milli Takım, Fransa'yı yenerse liderliğe yükselecek. Futbol severler ise ''Türkiye Fransa maçı saat kaçta'' sorusunun cevabını merak ediyor. Peki Türkiye - Fransa maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak? İşte, maça dair tüm detaylar...

Türkiye - Fransa maçı ne zaman saat kaçta?

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin üçüncü haftası, beş grupta oynanacak maçlarla başlayacak. H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, üçüncü hafta mücadelesinde, Fransa'yı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda ağırlayacak. 

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında 8 Haziran'da (bugün) 21:45 'teKonya'da Fransa ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonundan Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.

MİLİ TAKIM'IN HEDEFİ LİDERLİK

Grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan Türkiye, Fransa'nın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmayı kazanması halinde liderliğe yükselecek.

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 16.00'da İzlanda-Arnavutluk ve TSİ 19.00'da Moldova-Andorra maçları da oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

Öte yandan milli takımda Ozan Kabak, Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

TARİH: 8 Haziran Cumartesi

STAD: Konya Büyükşehir Belediye Stadı

SAAT: 21:45

HAKEM: Rade Obrenovi

YAYIN KANALI: TRT 1

A Milli Futbol Takımımızın yıldızlar topluluğu Fransa ile oynayacağı maç öncesi ilk 11'ler de en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. İşte muhtemel 11'ler;

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımımızın yıldızlar topluluğu Fransa ile oynayacağı maç öncesi ilk 11'ler de en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. İşte muhtemel 11'ler;

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Hasan Ali, Kaan Ayhan, Mahmut, Cengiz, Yusuf, Hakan, Burak

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, N'Dombele, Pogba, Matuidi, Lemar, Griezmann, Mbappe

KONYA'DA 6. MİLLİ MAÇ HEYECANI

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile yapacağı maçta Konya'da 6. kez sahaya çıkacak.

Yaklaşık 5 yıl önce hizmete giren Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Letonya, Hollanda, İzlanda, Ukrayna ve İsveç maçlarından sonra 6. kez milli maça ev sahipliği yapacak.

Temeli 17 Ekim 2012'de atılan ve 2014 yılı eylül ayında inşaatı tamamlanan, UEFA kriterlerine uygun 42 bin seyirci kapasiteli stadyumda ilk milli maç, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2016) A Grubu'nda Letonya ile oynandı ve karşılaşma 1-1 berabere bitti. Bu milli heyecana Konyalı taraftarlar büyük ilgi göstererek stadı doldurdu.

Elemelerde A Grubu'nda Hollanda ile Konya'da yapılan karşılaşmayı da 3-0 kazanarak önemli bir sonuca imza atan milliler, İzlanda ile oynadığı grubun son maçına da Konya seyircisi önünde çıktı. İzlanda karşısında Selçuk İnan'ın 89. dakikadaki frikik golüyle 1-0 kazanan A Milli Takım, en iyi üçüncü olarak EURO 2016'ya direkt katılma hakkını elde etmişti.

A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde aynı statta konuk ettiği Ukrayna Milli Takımı ile de 2-2 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, Konya'da son olarak geçen yıl UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. ve son maçında konuk ettiği İsveç'e, 71. dakikada Andreas Granqvist'in kullandığı penaltı atışıyla 1-0 yenilerek C Ligi'ne düşmüştü.

Konya'daki 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 beraberlik yaşayan ay-yıldızlı takım, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde ise 4 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı ilk karşılaşmasında Arnavutluk'u 2-0, ikinci maçında ise Moldova'yı 4-0 yendi. Milli takım, 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile yapacağı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak, grupta liderliğe yükselmek istiyor.

Ay-yıldızlı ekibe bugüne kadar oynadığı maçlarda verdiği coşkulu destek ile dikkati çeken Konyalı sporseverlerin, Fransa karşısında da millileri yalnız bırakmaması ve 42 bin kişilik stadı doldurması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 19:21
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