Türkiye Finans'a IDC Türkiye'den iki ödül

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, "IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri 2020"de yapay zeka tabanlı makine öğrenimine dayalı hayata geçirdiği "Erken Uyarı Sistemi" ile birincilik ödülü alırken, "Mikro Scoring Karar Sistemi" ile üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Katılım Bankası, müşterileri ve çalışanları için dijitalleşmeyi iş yapış süreçlerine entegre ettiği projeleriyle yeni ödüllerin sahibi olmaya devam ediyor. Banka, IDC Türkiye tarafından dijital olarak düzenlenen "IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri" töreninde yapay zeka alanında makine öğrenimine dayalı olarak gerçekleştirdiği "Erken Uyarı Sistemi" projesiyle "Digital Dönüşüm" kategorisinde birincilik, "Mikro Scoring Karar Sistemi" projesiyle "Digital Öncü" kategorisinde üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.

Katılım bankacılığı sektöründe makine öğrenimine dayalı olarak geliştirilen yapay zeka tabanlı Erken Uyarı Sistemi, Türkiye Finans tarafından proaktif bir yaklaşımla hayata geçirildi. Henüz finansal bir risk taşımayan ancak yakın zamanda oluşma ihtimali taşıyan ya da nakit akışı bozulma sinyalleri veren müşterilerin en ileri seviye tahminleme teknolojisi ile önceden tespit edilebilmesini sağlayan Erken Uyarı Sistemi sayesinde sağlıklı portföy yapısının ve kredi notlarının korunması hedefleniyor.

Mikro Scoring Karar Sistemi ise yapay zeka alt yapısı ile Türkiye Finans müşterisi olmayan firmalara dahi şubeye gelmelerine gerek kalmadan otomatik limit tahsis ediyor ve finansman ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılıyor. Ayrıca kredi tahsis süreçlerinde manuel kullanıcı değerlendirmelerinden kaynaklı gecikmelerin ve bekleme süresinde uzamaların önüne geçiyor.





- "Teknolojideki dönüşümü yakından takip ediyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Bilgi Sistemleri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek, Türkiye Finans olarak teknolojideki dönüşümü yakından takip ederek, müşterilerinin ve çalışma arkadaşlarının beklenti ve ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap verecek çözümleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Günlük olarak 400 bin müşteriyi Erken Uyarı Sistemi üzerinden takip ettiklerini aktaran Öbek, şunları kaydetti:

"Proaktif bir yaklaşım sergileyerek sorun oluşmadan müşterimizi uyarıyor, birlikte nasıl daha sağlıklı bir portföy yapısına ulaşırız bunun üzerinde çalışıyoruz. Mayıs ayında yenilediğimiz proje sayesinde 2020'nin ilk dokuz ayında gecikme veya nakit akışında bozulma ihtimali olan hesaplarda yüzde 40'a varan oranda azalma sağladık. Diğer yandan Mikro Scoring Karar Sistemi'nde yapay zeka teknolojisi kullanarak başvuru ve değerlendirme süreçlerini tamamen dijital ortama taşıdık. Müşterimiz olmayan firmalara da bu sistem ile limit tahsisi yapılmasına olanak sağladık. Her iki projede de elde ettiğimiz başarı sonucunda IDC gibi itibarlı bir kurumdan ödül almış olmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ve çalışanlarımızın hayatını kolaylaştıran yeni nesil dijital projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."