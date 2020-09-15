Türkiye Finans, birikimleri ‘e-Katılma hesabı’yla destekliyor

Banka, bu hesabı açtıran ve TL birikimlerinden yüksek getiri elde etmeyi isteyen müşterilerine yüzde 98/2 kâr paylaşım oranı sunuyor. ‘Dijital Bir Hesap Açarsın, Avantajlı Oranlarla Kazanırsın’ söylemiyle müşterilerine daha fazla kazanç olanağı sağlayan Türkiye Finans’ın e-Katılma hesabı, mobil veya internet şubesi üzerinden açılabiliyor. Söz konusu hesap sayesinde EFT ve havale işlemlerini masrafsız gerçekleştirmek mümkün.

Dijital hizmetlerimizi kuvvetlendiriyoruz

Dijital ürünlerinin müşterilerinin hayatını kolaylaştırdığına işaret eden Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, şu ifadeleri kullandı: “Yenilikçi ürünümüz e-Katılma hesabını geçen sene ‘Katılmamak Elde Değil’ kampanyamızla müşterilerimize duyurmuştuk. Aldığımız olumlu geri dönüşler neticesinde kâr paylaşım oranını 98/2 seviyesine çektik. Böylece en rekabetçi paylaşım oranına sahip olduk. TL birikimlerinin desteklenmesini ülke ekonomisinin sürdürülebilir ve kalıcı büyümesi açısından çok önemli görüyoruz. Elimizi taşın altına koyarak ülkemizin ekonomik kalkınmasının önünü açmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla e-Katılma hesabını dijital kanallar üzerinden aktif hale getirerek dijital bankacılık hizmetlerimizi kuvvetlendiriyoruz. Ayrıca müşterilerimizin şubelere gitmesine gerek kalmadan bu hesabı kolayca açabilmelerini sağlıyoruz. Amacımız TL’nin ve vatandaşımızın birikiminin değer kazanmasını teşvik etmek.”