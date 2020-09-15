  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye Finans, birikimleri ‘e-Katılma hesabı’yla destekliyor
Ekonomi

Türkiye Finans, birikimleri ‘e-Katılma hesabı’yla destekliyor

Katılım bankası Türkiye Finans, e-Katılma hesabıyla ön planda.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:24:00 - 2020-09-15 10:52:44
Türkiye Finans, birikimleri ‘e-Katılma hesabı’yla destekliyor

Banka, bu hesabı açtıran ve TL birikimlerinden yüksek getiri elde etmeyi isteyen müşterilerine yüzde 98/2 kâr paylaşım oranı sunuyor. ‘Dijital Bir Hesap Açarsın, Avantajlı Oranlarla Kazanırsın’ söylemiyle müşterilerine daha fazla kazanç olanağı sağlayan Türkiye Finans’ın e-Katılma hesabı, mobil veya internet şubesi üzerinden açılabiliyor. Söz konusu hesap sayesinde EFT ve havale işlemlerini masrafsız gerçekleştirmek mümkün.

Dijital hizmetlerimizi kuvvetlendiriyoruz

Dijital ürünlerinin müşterilerinin hayatını kolaylaştırdığına işaret eden Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, şu ifadeleri kullandı: “Yenilikçi ürünümüz e-Katılma hesabını geçen sene ‘Katılmamak Elde Değil’ kampanyamızla müşterilerimize duyurmuştuk. Aldığımız olumlu geri dönüşler neticesinde kâr paylaşım oranını 98/2 seviyesine çektik. Böylece en rekabetçi paylaşım oranına sahip olduk. TL birikimlerinin desteklenmesini ülke ekonomisinin sürdürülebilir ve kalıcı büyümesi açısından çok önemli görüyoruz. Elimizi taşın altına koyarak ülkemizin ekonomik kalkınmasının önünü açmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla e-Katılma hesabını dijital kanallar üzerinden aktif hale getirerek dijital bankacılık hizmetlerimizi kuvvetlendiriyoruz. Ayrıca müşterilerimizin şubelere gitmesine gerek kalmadan bu hesabı kolayca açabilmelerini sağlıyoruz. Amacımız TL’nin ve vatandaşımızın birikiminin değer kazanmasını teşvik etmek.”

Türkiye Finans
Türkiye Finans

Ekonomi

Türkiye Finans

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesi yangın yeri! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Dünya

Avrupa ülkesi yangın yeri! Yüzlerce kişi gözaltına alındı

9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası protestoların başlayıp halen devam ettiği Belarus'ta dün 774 göstericinin gözaltına ..
Acılı baba fotoğraftaki 3 oğlunun kara haberini aynı gün aldı
Gündem

Acılı baba fotoğraftaki 3 oğlunun kara haberini aynı gün aldı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında en büyüğü 24 yaşında olan 3 kardeş hayatını kaybetti. Kardeşlerden geriye ise babalarıyla birlikte ..
Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım: Vurmak için sabırsızlanıyorum
Dünya

Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım: Vurmak için sabırsızlanıyorum

Akdeniz ve Ege'de mültecilerin botunu batırmakla ün salan Yunanistan'dan bir skandal daha geldi. Yunanistan'ın Midilli Adası’ndaki Meclis Üy..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı