Türkiye Finans Âlâ Bankacılık ile üst seviye bankacılık deneyimini bir adım öteye taşıyor

Türkiye Finans’ın özel müşterileri için sunduğu Âlâ Bankacılık dünyasında; Âlâ First, Âlâ ve Âlâ Private olmak üzere üç farklı segmentte birbirinden cazip avantajlar yer alırken, banka müşterileri özveri ile biriktirdikleri birikimleri ile birlikte büyüyen ayrıcalıklardan ve fırsatlardan yararlanabiliyor. Bankanın üst seviye bankacılık deneyimi olarak tanımladığı Âlâ Bankacılık dünyasında Âlâ First müşterisi olmak için 500 bin- 1,5 milyon TL, Âlâ müşterisi olmak için 1.5- 5 milyon TL, Âlâ Private müşterisi olmak için ise 5 milyon TL üzerinde Türkiye Finans’ta birikime sahip olmak gerekiyor.

Seyahat tutkunlarına özel ayrıcalıklar Âlâ Bankacılık dünyasında

Âlâ ve Âlâ Private müşterileri Âlâ Kredi Kartlarında biriken bonuslarını diledikleri zaman uçak bileti alımında mil puan olarak kullanabiliyor, bonuslarının yeterli olmadığı durumda ise harcama sözü veren müşteriler AvansMil avantajından da yararlanabiliyor.​​​ Üstelik Âlâ Kart müşterileri “Silinmeyen Bonuslar” ayrıcalığı ile kampanyalardan kazandıkları bonusları da zaman sınırı olmadan kullanabiliyor. Âlâ Kartları ile Türkiye Finans müşterileri harcama sözü ve alışverişlerinde biriken bonuslarıyla Âlâ müşterisiyse 2 kat, Âlâ Private müşterisiyse 3 kat değerinde “Mil Puan” olarak yurt içi ve yurt dışı uçak bileti alımlarında kullanabiliyor ve dünyanın her yerine Âlâ ayrıcalığı ile uçabiliyor.

MasterCard/LoungeKey iş birliği ile ücretsiz lounge hizmeti

Âlâ Bankacılık dünyasına dâhil olan müşteriler Âlâ Kartlarını kullanarak anlaşmalı havalimanlarında bulunan 1.400’den fazla lounge noktasından ücretsiz olarak yararlanabiliyor, uçuşunu beklerken özel konforun keyfini çıkarabiliyor. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda ayrıcalıklarla dolu Âlâ Kartlarını kullanarak yapılan otopark harcamalarında Türkiye Finans müşterileri yüzde 50 indirim kazanıyor.

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Âlâ ve Âlâ Private Müşterilerine Özel Ücretsiz Fast Track Ayrıcalığı!

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan dış hat seyahatlerinde Fast Track hizmetinden faydalanan Türkiye Finans’ın Âlâ ve Âlâ Private müşterileri sıra beklemeden uçuşun keyfini çıkarıyor.

“Müşterilerimizi ayrıcalıklı bir dünyaya davet ediyoruz”

Âlâ Bankacılık hizmeti ile üst seviye bankacılık deneyimini bir adım öteye taşıdıklarını dile getiren Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert şunları söyledi: “Türkiye Finans olarak bankacılık deneyimimizi bir üst seviyeye taşıyoruz. Her şeyin en âlâsına layık olan müşterilerimizi Âlâ Bankacılık’ın ayrıcalıklı dünyasına davet ediyoruz. Kişiselleştirilmiş çözümlerimizle müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına özel tüm bankacılık, danışmanlık ve asistanlık hizmetlerini bir araya getirdik. Âlâ Bankacılık ile restorandan seyahate, yurt dışı harcamalarından sinema ve tiyatro harcamalarına kadar birbirinden cazip birçok indirimden yararlanan müşterilerimizin büyük bir özveriyle biriktirdikleri tüm değerlerin karşılığını almaları, özel deneyimlerle dolu bir dünyaya adım atmaları ve hizmetin Âlâ’sını yaşamaları için çalışmaya devam ediyoruz.”