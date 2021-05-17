Terör devleti İsrail, Filistinlilere karşı saldırılarını sürdürüyor. Onlarca Filistinli bu acımasız saldırılar sonucu yaralandı, yüzlerce kişi ise yaşamını yitirdi. İsrail'in yaşattığı vahşete ise özellikle Avrupa ülkeleri sessiz kalıyor. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin Libya gibi Filistin'le de deniz yetki anlaşması imzalamasını önerdi. Peki, Türkiye Filistin ile anlaşma imzalar mı?

Türkiye Filistin’le deniz yetki alanı imzalar mı? Türkiye Filistin’le deniz yetki alanı imzalayacak mı?

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, ""Biz İsrail'le komşu olduğumuzu söylerken, Filistin'le komşu olduğumuzu da söylüyorduk. Bu komşuluğun getirdiği avantaj kullanılmalı. Filistin'le bir anlaşma yapılabilir mi? Yapılabilir. Türkiye'nin sınırlandırma anlaşması yapacağı yer Gazze Şeridi'dir. Filistin'in iki başlılığı burada geçerli değil" dedi.

İmzalanabilecek bir anlaşmayla Türkiye'nin elinin güçleneceğini ifade eden Yaycı, "Libya'daki gibi bir pozisyon da oluşturulabilir. Burada İsrail faktörü de anlaşmaya engel değil. Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na (East-Med) Filistin üye olabiliyorsa bizimle de anlaşma imzalayabilir. East-Med üyeliği, Filistin'in Doğu Akdeniz'de kıyısı olan başlı başına uluslararası bir birim olduğunun göstergesidir. Böyle bir anlaşma, East-Med üzerinden Türkiye'ye karşı oynanan oyunu lehimize çevirebilir. Bizim açımızdan stratejik bir satranç hamlesi olacaktır" diye konuştu.

Uluslararası desteğin söz konusu anlaşmayla artacağını ifade eden Yaycı, "Bu anlaşma imzalandığı taktirde Filistin'in denizlerdeki doğalgazdan hak almasını sağlarız. Filistin'e destek olurken, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin de oyununu bozarız. İsrail Doğu Akdeniz'deki ittifakları gereği görüntüde karşı çıksa da, East-Med'e üye Filistin'in yapacağı böyle bir anlaşmaya çok büyük tepki vermeyecektir. Hem Filistin, hem Doğu Akdeniz'deki kazanımlar düşünüldüğünde böyle bir anlaşmanın tam zamanı. Bu anlaşma, Filistin'in uluslararası tanınırlığına büyük katkı sağlayacağı gibi, reel politik açıdan Filistin'e uluslararası desteği de arttıracaktır. Böyle bir gelişme karşısında İsrail uluslararası camiada başkalarıyla bambaşka şekilde karşı karşıya kalır" dedi.

Libya Türkiye denizcilik anlaşması nedir?

Libya-Türkiye denizcilik anlaşması veya Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması, 27 Kasım 2019 tarihinde Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükûmeti ile Türkiye arasında imzalanan bir münhasır ekonomik bölge anlaşmasıdır.