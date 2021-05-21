Türkiye Filistin’e asker gönderecek mi? Erdoğan: Filistin bizi bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız." dedi. "Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım." diyen Erdoğan, "Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında gençlere seslenen Erdoğan, şunları söyledi: "Gençler, bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım. Dünyanın ve insanlığın şu anda beklediği bu terör devleti İsrail'in ne olduğudur. Filistin unutmayın bizi bekliyor. Filistin tüm o yavruların ağlamalarıyla bizi bekliyor. Filistin topraklarının terör devleti İsrail tarafından nasıl işgal edile edile bugünkü bir parça Filistin toprağına döndüğünü Dışişleri Bakanım anlattı. Anlatacağız, susmayacağız. Çünkü bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Özellikle gençler bu terör devletini çok iyi tanımanız, anlamanız lazım. Dünya bunu bekliyor. Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor. İnşaAllah büyük ve güçlü Türkiye'nin güneşinin doğduğunu görmek bizlere nasip olacaktır.”