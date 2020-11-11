Türkiye, Filistin arşivlerini Arafat'ın uyarısıyla korudu

EL-HALİL (AA) - AVAD ER-RECUB - Filistinli lider Yaser Arafat'a yakınlığıyla bilinen Şeyh Teysir et-Temimi, Türkiye'nin Filistin arşivlerini Arafat'ın uyarısıyla korumayı başardığını belirtti.

Arafat'ın dostu ve Filistinli emekli hakim Temimi, AA muhabirine, Arafat'ın uyarısı üzerine Türkiye'nin Filistin arşivlerini koruduğunu anlattı.

Temimi, ABDli Yahudi milyoner ve Siyonizm aktivisti İrving Moskowitz'in Osmanlı arşivlerini sık sık ziyaret ederek Filistin'le ilgili belgeleri, fotoğrafları ve özellikle tapu kayıtlarını incelediğini ifade etti.

Moskowitz'i "işgal altındaki Kudüs topraklarında bulunan Yahudi yerleşimcilerin babası" olarak nitelendiren Temimi, farklı dernekler aracılığıyla aktivist faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Temimi, Moskowitz'in Ateret Cohanim adlı bir vakıf aracılığıyla Filistinlilerden toprak alarak Yahudi yerleşimcilerin kullanımına sunduğunu kaydetti.

Yahudi milyarder ve aktivist Moskowitz'in Filistin'e ait tapularının peşine düştüğünü söyleyen Temimi, toprakları sahiplerinden aldığını şu ifadelerle aktardı:

"Bu milyarder (Moskowitz) Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarına ait tapuların izini sürerek sahiplerinin peşine düştü. Büyük miktarda para vererek tapuları onlardan aldı."

- Arafat, Filistin arşivini korumaya aldı

Yaser Arafat'ın Filistin Devlet Başkanı olduğu sırada Moskowitz'in farkına vardığını söyleyen Temimi, "Arafat bu durumu öğrendiğinde çok kızdı. Bu belgelerin fotokopisinin çekilmesinin durdurulmasını talep etmek üzere beni 2000 yılında Türkiye'ye gönderdi." dedi.

Temimi, Arafat'ın kendisinden tüm Filistin arşivinin bir kopyasını çıkarmasını istediğini ve bu çalışmanın "İslam Konferansı Örgütü tarafından fonlandığını" kaydetti.

Yetkili makamlardan Morowitz'in ziyaretinin engellenmesini istediğini ve taleplerinin karşılandığını ifade eden Temimi, Morowitz'in "bir grupla birlikte araştırmacı olarak arşive girdiğinin ortaya çıktığına" dikkati çekti.

- Vakıf arazisine kurulan Yahudi yerleşim birimi

Temimi, arşiv kayıtlarından bir bölümde, Yahudi yerleşim birimi haline gelen Gush Etzion bölgesinde Mescid-i Aksa için faaliyet gösteren bir vakıf bulunduğunu ifade etti.

Vakfın 3 bin metrekarelik bir alana sahip olduğunu dile getiren Temimi, son dönemde Gush Etzion'da Yahudi yerleşim birimlerinin Kudüs'ü ele geçirme planı çerçevesinde yoğunlaştığının altını çizdi.

Türkiye, 2019 yılında Filistin'in Osmanlı idaresinde olduğu 1516-1917 yılları arasındaki kayıtları içeren ve yaklaşık 36 bin sayfadan oluşan arşivi Filistin yönetimine teslim etmişti.

Filistin'in efsane lideri Yaser Arafat, 16 yıl önce 11 Kasım 2004 tarihinde Paris’te Percy Askeri Hastanesi’nde 75 yaşında vefat etmişti.

Kudüs'e defnedilmesi yönündeki vasiyeti İsrail işgali nedeniyle gerçekleşemeyen Arafat, Batı Şeria’nın Ramallah kentine defnedilmişti.

Zehirlendiği iddialarının kuvvetlenmesinin ardından 2012’de Arafat'ın mezarını açarak örnek alan İsviçreli bilim adamları, yaptıkları incelemenin ardından 2013’te Filistin liderinin zehirlendiğinden yüzde 83 oranında emin olduklarını açıklamıştı.