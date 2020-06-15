Türkiye faizsiz finansın merkezi olacak

12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansının açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’yi, jeostratejik konumu ve İstanbul Finans Merkezi’nin sağlayacağı avantajlarla dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Önemli mesajlar

İslam Kalkınma Bankası kuruluşu İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü’nün koordinasyonunda, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği halinde gerçekleştirdiği Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı’nın (IIEFC) 12’ncisine online bağlantı ile katılan Bakan Albayrak şu mesajları verdi:

Pazar payı yüzde 6.5

Katılım finans kuruluşları, bizim için stratejik öneme sahip. Küresel finansal krizin ardından katılım finans sisteminin avantajları net olarak görülmüş, sektörün gelişimi tüm dünyada ivme kazanmıştır. Türkiye’de katılım finans kuruluşları 2005 yılında yasal olarak banka statüsü kazanmış, o tarihten bu yana yıllık yüzde 23’lük büyüme hızıyla konvansiyonel bankaları geride bırakmış, aktif büyüklük olarak pazar payı ise yüzde 2.4’ten yüzde 6.5’e yükselmiştir.

Fırsatları değerlendiriyoruz

Türkiye’de faizsiz finans sisteminin ülke ekonomisi ve finansal sistem içindeki yerini güçlendirecek tüm araç ve mekanizmaları devreye aldık. Hedefimiz Türkiye’yi, gelişmiş finansal altyapısı, genç, dinamik nüfusu ve nitelikli iş gücünün yanında jeostratejik konumuyla İstanbul Finans Merkezi’nin sağlayacağı avantajlarla dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmektir.

Rekabet edebilir olmalılar

Bu kuruluşların hak ettikleri pazar payına ulaşabilmesi için ürün ve hizmet çeşitliliği ile fiyatlamada konvansiyonel finans kuruluşları ile rekabet edebilecek seviyeye gelmeleri gerekiyor. Bunun için hem finans hem de fıkıh eğitimi almış, piyasayı ve müşterilerin ihtiyaçlarını iyi anlayan yüksek nitelikli insan kaynağına ihtiyaç var.