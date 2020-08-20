"Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması" devam ediyor

BURSA (AA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB), Ticaret Bakanlığı desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması", finalistlerini keyifli eğitimlerle vizyon yolculuğuna çıkarıyor.

UTİB'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm süreçleri internet üzerinden gerçekleştirilen yarışmada, atölye çalışmalarına katılmaya hak kazananlar belirlendi.

Teması "Sürdürülebilirlik: Sorumlu Üretim ve Tüketim" olarak belirlenen etkinliğin ilk atölye çalışmasında, katılımcılara vizyon geliştirme ve sürdürülebilirlik eğitimi verildi.

Atölye çalışmaları kapsamında 10 finalist, mentor Maarit Salolainen tarafından verilen eğitimde projelerini en iyi hallerine getirmek için birbirlerinin çalışmaları üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Marka stratejisti Zeynep Başaran'ın verdiği "Yaratıcı Farkındalık Eğitimi"nin ardından Ece Yalım'ın "Renk Odaklı Tasarım Atölyesi"nde finalistler, renk algısında çağrışımların bilinçli ve bütünsel kullanımı için çeşitli uygulamalar yaptı.

"Marka Yaratma ve Ürün Hikayesi Oluşturma Eğitimi" de alan finalistler, tasarladıkları projelerini ve kumaşlarını jüriye hikayeleriyle sunacak.



Yarışma moderatörü Elif Sezgin ile projeler endüstriyel üretime uygun olarak son hallerine getirildikten sonra süreç, tasarlanan kumaşların üretimiyle devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yarışmaya ilginin yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ev tekstili alanında en büyük tasarım yarışmalarından birini 2011'den beri düzenliyoruz. Bugüne kadar düzenlediğimiz yarışmalarda dereceye girenlerin yüzde 95'i sektörde tasarımcı olarak çalışıyor ya da bu alanda eğitim görüyor. Bu tablo, ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir." ifadelerini kullandı.