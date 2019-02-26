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"Türkiye - Estonya İş Konseyi iş bilincini artırmayı amaçlıyor"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Estonya İş Konseyi Başkanı Mehmet Güneş, "Estonya, çok gizli hükümet dosyalarını ve hassas bilgileri arşivlemek ve korumak için dijital bir elçilik kuran ilk ülke." dedi.

26 Şubat 2019 Salı 16:01
"Türkiye - Estonya İş Konseyi iş bilincini artırmayı amaçlıyor"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Estonya İş Konseyi Başkanı Mehmet Güneş, "Estonya, çok gizli hükümet dosyalarını ve hassas bilgileri arşivlemek ve korumak için dijital bir elçilik kuran ilk ülke." dedi.

DEİK'in Estonya Ankara Büyükelçiliği ve Enterprise Estonia iş birliğiyle düzenlenen Estonya Otomotiv Tedarik Sanayi, Yazılım ve İnovasyonları Alanında İş Birliği Toplantısında konuşan Güneş, dünyadaki sürekli gelişen endüstriler ve yeni sektörlerin daha fazla dikkati çekip önem kazandığını söyledi.

Güneş, "İletişim çağı olarak tanımlanan bugünün dünyası, ekonomik değişimlere sürekli bir değişim ve eşlik etme ile benzersiz bir dinamizm getiriyor. Estonya, çok gizli hükümet dosyalarını ve hassas bilgileri arşivlemek ve korumak için dijital bir elçilik kuran ilk ülkedir." ifadelerini kullandı.

Estonya'ya yapılan ihracatın 92 milyon dolar, ithalat seviyesinin ise 220 milyon dolar olduğunu belirten Güneş, Türkiye istatistiklerine göre toplamda 300 milyon dolar ikili ticaret seviyesi ve önde gelen sektörlerin ise tekstil, demir-çelik endüstrilerinin olduğunun altını çizdi.

Türk özel sektörünün ağırlıklı olarak ağır sanayi, gıda endüstrisi, inşaat, sağlık ve sağlık turizmi, kimya ve benzeri geleneksel alanlara odaklandığını kaydeden Güneş, "Estonya - Türkiye ikili ilişkilerinin modern zamanlarda başlaması, Varşova'da imzalanan dostluk anlaşmasıyla 1924 yılına kadar uzanıyor. O zamandan beri Türkiye ve Estonya güçlü bir arkadaşlık kurdu." açıklamasında bulundu.

Güneş, DEİK'in son 34 yıldır ticari ilişkileri geliştirmek için çalışmakta olduğunu aynı zamanda küresel ve rekabetçi bir ortamda Türk ve yabancı firmalara karşılıklı yarar sağlayan platformlar sunduğunu belirtti.

 

 

- "Türkiye - Estonya İş Konseyi iş bilincini artırmayı amaçlıyor"

 

DEİK 95 kurucu kurum ve 145 iş konseyi aracılığıyla faaliyet gösterdiğini belirten Güneş, şunları kaydetti:

"Türkiye - Estonya İş Konseyi olarak, her iki işletme topluluğunun daha fazla işbirliği için bir araya gelmesi için verimli bir platform sağlamak istiyoruz. Türkiye ile Estonya arasındaki potansiyele ulaşmak için iş ilişkilerini güçlendirmek, ticareti ve yatırımları teşvik etmek en büyük önceliğimiz.Türkiye - Estonya İş Konseyi, her iki ülkede de iş bilincini artırmayı ve ilgili ülkelerdeki fırsatları vurgulamayı amaçlamaktadır. Ormancılık endüstrisi, bilişim, turizm, lojistik, elektro-mekanik sanayi, gıda endüstrisi, karşılıklı iş birliğini geliştirmek için potansiyel alanlardan bazılarıdır."

Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus da Türkiye ve Estonya arasındaki ikili ilişkilerin mükemmel olduğunu söyledi.

Türk insanının çok aktif olduğunu belirten Mottus, bir çok Türk'ün Estonya'da ikamet ettiğini, Estonya'da 200 tane Türk şirketinin olduğunu belirtti.

 

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:01
  1. Ankara
  2. DEİK
  3. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Estonya İş Konseyi Başkanı Mehmet Güneş

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