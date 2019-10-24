Türkiye Esed ile görüşecek mi? İbrahim Kalın açıkladı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Suriye meselesini Esed ile görüşmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN TÜRK’te ana haber bülteninin canlı yayınında açıklamalarda bulundu. CNNTürk'te canlı yayına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Suriye'de hedeflerimizi önceden açıklamıştık. Barış Pınarı Harekâtı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık" dedi Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik düzenlediği ve 'Barış Pınarı Harekâtı' isimli askeri operasyon ile ilgili "En başta koyduğumuz hedeflere ulaştık" diyen Kalın, "Suriye rejimi ile görüşme planımız yok" dedi. Kalın’ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle: “Suriye'de hedeflerimizi önceden açıklamıştık. Barış Pınarı Harekâtı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık. Teröristlerle görüşme kabul edilemez. “Terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğse mücadele eden ülke Türkiye'dir. Kararlılığımızı kimse tartışamaz. “DEAŞ'lıları Ayn İsa'da kim serbest bıraktı? YPG'liler DEAŞ'ı şantaj olarak kullanıyor. “YPG'li teröristler Suriye'deki petrol sahalarını ellerinde tutmaya çalışıyor.

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