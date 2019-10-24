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Türkiye Esed ile görüşecek mi? İbrahim Kalın açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Suriye meselesini Esed ile görüşmeyeceğini söyledi.

24 Ekim 2019 Perşembe 20:20
Türkiye Esed ile görüşecek mi? İbrahim Kalın açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN TÜRK’te ana haber bülteninin canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

CNNTürk'te canlı yayına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Suriye'de hedeflerimizi önceden açıklamıştık. Barış Pınarı Harekâtı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık" dedi

Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik düzenlediği ve 'Barış Pınarı Harekâtı' isimli askeri operasyon ile ilgili "En başta koyduğumuz hedeflere ulaştık" diyen Kalın, "Suriye rejimi ile görüşme planımız yok" dedi.

Kalın’ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

“Suriye'de hedeflerimizi önceden açıklamıştık. Barış Pınarı Harekâtı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık. Teröristlerle görüşme kabul edilemez.

“Terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğse mücadele eden ülke Türkiye'dir. Kararlılığımızı kimse tartışamaz.

“DEAŞ'lıları Ayn İsa'da kim serbest bıraktı? YPG'liler DEAŞ'ı şantaj olarak kullanıyor.

“YPG'li teröristler Suriye'deki petrol sahalarını ellerinde tutmaya çalışıyor.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 20:20
  1. Esed
  2. İbrahim Kalın

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  • Kemal Kemal 1 sa önce
    Görüsüyorlar...
  • Ekte Ekte 8 sa önce
    Suriye milli ordusu yani eski adıyla özgür Suriye ordusu görüşsun esed le
  • RECEPRECEP8 sa önce
    MAŞALLAH TÜRKİYENİNKARŞISINDA DURANHEPSİZATENESATÇI .TÜRKİYESAHADAVEMASADA ZATENHEPSİYLE VURUŞUYOR.
  • HadraHadra8 sa önce
    Suriye'yi, Halkını,Müslümanları, Ortadğuyu,Alemi İslamı bu hale getiren, bu Münafıkla mı Görüşülecek? Tek Kelime ile Yazıklar Olur? Bunca her taraftan şehid kanı ,Müslümanın kanı döküldükten sonra Yazıklar olur?
  • dumanlıdumanlı11 sa önce
    Şu anda sağ kulağımızı sol elimizle tutmaya çalışıyoruz. Devletler bürokratları vasıtasıyla görüşüyor, siyasiler Rusya aracılığıyla diyalok kuruyor. Ancak Türkiye Suriye meselesini Esed ile görüşmeyecek!
  • CanCan11 sa önce
    Bu inat niye?Arabulucu zaten Rusya ve hareket sinirlari ciziyor. Rusya Türk sinira cöktü ve Esad in askerleri ile denetim yapiyor. Suriye de Esad devirme isi Emevi camiisinde namaz kilma hayali duvara tosladi. AKP nin sifir sorun dis siyaseti degerli yalnizlik siyaseti sirf düsman ve teröristler cevrili bir ülke realitesine bizleri götürdü. Bu ara su milyarlarca dolar mülteci külfeti de bizim ceplerimizden cikti. Disisleri 2011 -2019 yillarinda parlak bir tarih cizemedi.
  • Mehmet Mehmet 12 sa önce
    Suriye askerlerine sınırı teslim etmek bana göre esed ile görüşmek gibidir. Zaten yakında rusya bizi esed le görüşmek zorunda bırakır.

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