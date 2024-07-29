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Gündem Türkiye-Ermenistan arasında kritik görüşme
Gündem

Türkiye-Ermenistan arasında kritik görüşme

Yeniakit Publisher
2024-07-29 20:10:00 -
Türkiye-Ermenistan arasında kritik görüşme

Türkiye ve Ermenistan arasında yarın önemli bir görüşme yapılacak. Özel temsilciler sınırda görüşecek.

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan'ın Türkiye Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan'ın görüşmesi Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Görüşmelerin ilk bölümü sınırın Ermenistan tarafında yapılacak. Görüşmelerin ikinci bölümü Türkiye tarafında Iğdır'da sınıra yakın bir bölgede devam edecek.

Geçen günlerde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sınır altyapısı tamamlanan gümrük kapısını ziyaret etmişti. İki özel temsilcisi kararın uygulanabilmesi için yapılacakları ve bundan sonraki adımları konuşacak.

SINIR KAPANMIŞTI

Türkiye Ermenistan sınırı, Ermenistan'ın 1993 yılında Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesini işgal etmesi üzerine kapanmıştı.
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İki ülke arasında İkinci Karabağ Savaşı sonrası başlayan görüşmeler sonrası, 2 Şubat 2022'de doğrudan uçuşlar başlamış, 1 Temmuz 2022'de ise sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması kararlaştırılmış ancak bu karar bir türlü uygulanamamıştı.

Kaynak: NTV

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