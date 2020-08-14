  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'dan Hatay Valisi Doğan'a ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:22:56 -
Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'dan Hatay Valisi Doğan'a ziyaret

HATAY (AA) - Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meryem Ana Yortusu için kente gelen Maşalyan ve beraberindeki heyet, Doğan'a ziyarette bulundu.

Doğan, Maşalyan ve beraberindekilerin bayramını kutlayarak, şunları kaydetti:

"Sahip olduğu kültür ve inanç farklılıklarını bir zenginliğe dönüştürmeyi başaran, üç semavi dinin mensuplarının barış, sevgi ve huzur ortamında bir arada yaşadığı ilimizde sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kan ve gözyaşının eksik olmadığı komşu coğrafyalara inat Hatay, farklı dinler ve kültürlerdeki inananlarıyla çok özel bir il. Hatay halkının bu müstesna birlikteliğini sonsuza kadar koruyacağına olan inancım tamdır."

Doğan, asırlardır mevcut olan bu mozaiğin yaşatılmasında emeği geçen tüm kanaat önderlerine teşekkür etti.

Maşalyan da kabulünden dolayı Doğan'a teşekkürlerini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara İnce talimatı
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara İnce talimatı

4 Eylül'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıklayan Muharrem İnce'nin konuşmasını tamamlamasının ardından CHP Lideri ..
Bu sefer Yunanistan değil! 4 ülkeden Türkiye'ye karşı yardım istediler
Dünya

Bu sefer Yunanistan değil! 4 ülkeden Türkiye'ye karşı yardım istediler

Terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymayan Irak, Türkiye ile ilgili küstah bir çağrıda bulundu.
Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler
Dünya

Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, "Türkiye modern çağı uyum sağlayamadı" sözleriyle sınırı bir kez daha aşt..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı