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Ekonomi Türkiye enerjide gaza bastı: Yeni rekor geldi!
Ekonomi

Türkiye enerjide gaza bastı: Yeni rekor geldi!

Yeniakit Publisher
2024-08-24 14:23:00 - 2024-08-24 14:24:42
Türkiye enerjide gaza bastı: Yeni rekor geldi!

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 57'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasını, "Temmuz ayında elektrik üretiminde rekor seviyeye ulaştık" diyerek duyurdu.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında hem elektrik tüketiminde hem de elektrik üretiminde rekor seviyelere ulaştık. Yılın en sıcak günlerinde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 57’sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık" ifadelerini kullandı.

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