Türkiye enerji üssü oluyor

Köylerinde elektriği ve suyu olmayan, şehirleri çöplerinden geçilmeyen, enerjide dışa bağımlı politikaların çilesini çeken Türkiye, ayağına bağlanan prangaları bir bir koparıyor. Dışarıdan gemi kiralamak yerine kendi sondaj filosunu kuran Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz rezervini bularak, yeni bir dönemin kapısını araladı. Uzmanlar ise tarihi müjdeyi Akit’e değerlendirdi.

Sofuoğlu: Türkiye’nin teşebbüs azmini kırdılar

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Türkiye’nin yıllar boyunca enerjiye bağımlı olmasının nedeninden bahsederek, “Türk milletinin cesaretini kıranlar, kendilerine ‘aydın’ diyenlerdir. ‘Yapamayız, nasıl bulacağız, batı çok güçlü’ diyerek yıllarca Türkiye’nin teşebbüs azmini kırdılar. Yüzde yüz değil yüzde 50 enerjiyle çalışan, bulduklarını Batı’ya teyit ettirip, onların olumsuz raporları doğrultusunda da vazgeçmek zorunda kalındı. Bugün ise bizim topraklarımızda ve kara sularımızda enerjinin olduğu somut bir şekilde karşımıza çıktı. Tamamen kendi imkanlarımızla nelere ulaşabileceğini gördük. Bu bir ışıktır, bundan sonrasının da geleceğine işarettir. Karadeniz’in dışında Akdeniz’den de bu yönlü sonuçlar gelecektir.” açıklamasında bulundu.

Küresel güç olmamız artık bir hayal değil

Sofuoğlu, şunları dile getirdi: “Azerbaycan, Libya, Suriye, Irak ve Doğu Akdeniz’e aynı anda operasyon yapan ve hiçbirinde geri adım atmayan Türkiye, yaptığı bu operasyonların tamamından zaferle çıktı. ‘Libya’da ne işimiz var’ diyerek etmediklerini bırakmadılar. Bu teşebbüsümüz neticesinde Libya’ya 12 milyar dolar değerinde silah sattık. Karadeniz’de bulunan rezervin de Türkiye hazinesine muazzam şekilde bir katkısı olacaktır ve ülke içindeki üretimi destekleyecektir. Başkalarının enerjisiyle bizleri sömürenlerin kağıttan kaplan olduğunu gördük.” Doğalgaz keşfi ile Türkiye’nin dış politikadaki hareket alanının artacağına işaret eden Sofuoğlu, “Organize savaş yeteneği konusunda dünyanın bir numaralı ülkesiyiz. Bundan sonra Doğu Akdeniz’de elimiz artık daha da güçlenecek. Yeni kaynakların bulunması ile doğalgazda hem kaynak hem de transfer ülkesi haline geleceğiz. Arap dünyası ile ilişkilerimiz farklı bir noktaya gelecek. Zengin ülkelerin tamamı etrafımızda toplanacak. Türkiye’nin küresel güç olması artık bir hayal değil.” dedi.

Özdemir: Enerji pazarında biz de varız

Enerji uzmanı Yalova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yahya Özdemir ise “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan müjde, ülkemizin uluslararası kalkınmasında büyük kaldıraç ve çarpan etki oluşturacaktır. Ülkemizin elini kuvvetlendirecek Türkiye tarihindeki en büyük doğalgaz keşfi sayesinde, küresel ölçekte siyasi ve stratejik açıdan çok güçlü bir sürece girmiş bulunmaktayız.” ifadelerini kullandı. Gemileri karadan yürüten Fatih Sultan Mehmet Han’ın adını taşıyan, Türkiye’nin ilk yerli ve milli sondaj gemisi olan Fatih’in elde ettiği başarıya dikkat çeken Dr. Özdemir, “Enerji pazarında küresel oyuncu olan Türkiye, enerji taşıma projelerinin geliştirilmesi sürecinde çok büyük bir başarı ortaya koymuştur. Yerli ve milli sondaj gemimiz Fatih’in, 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervini bulması, ülkemizin cari açığını da çok önemli derecede azaltacağı tarihi bir kazanım olacaktır.” şeklinde konuştu.

Yüzyılın müjdesine gururla tanıklık ettik

Yahya Özdemir, şunları söyledi: “Türkiye’mizin en fazla cari açık kalemi olan enerjide, her sene yaklaşık 40 milyar dolar enerji ithalatı bulunmaktadır. Bu ithalatın yaklaşık 20 milyar dolarlık bölümünde doğalgaz ithalatımız oluşturmaktadır. 2023 yılında kadim milletimizin ihtiyacına sunulması sürecinde enerji ithalatı faturasında yaklaşık %95 oranda azalacağı öngörülmektedir.” Yerli ve milli kalkınma hamleleri sayesinde yeni kazanımların sağlandığını dile getiren Özdemir, “Son yüzyılın en büyük gaz keşfine gururla tanıklık ettik” dedi.