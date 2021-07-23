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Ekonomi Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 20 Sürekli İşçi alacak
Ekonomi

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 20 Sürekli İşçi alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 20 Sürekli İşçi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 13:35:00 -
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 20 Sürekli İşçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Kurumumuzca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 20 kadroya sürekli işçi alınacak.

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacak. Şartları uyan adaylar, başvurularını 26.07.2021 - 30.07.2021 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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