Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası bir hafta ertelendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde bu hafta sonu düzenlenmesi planlanan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası son ayak mücadeleleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Aralık'a ertelendi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Titus-Feronia Doğa ve Motor Sporları Merkezi'nde 15-16 Aralık'ta yapılması planan yarışların 22 Aralık Cumartesi günü Urla Belediyesi önünden başlayacağı bildirildi.

Yarışın sıralama turunun cumartesi günü Narlıbahçe mevkisindeki Titus-Feronia Yarış Parkuru'nda yapılacağı, yarışların ise pazar günü aynı parkurda koşulacağı ifade edildi.







