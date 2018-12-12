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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası bir hafta ertelendi

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:10
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası bir hafta ertelendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde bu hafta sonu düzenlenmesi planlanan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası son ayak mücadeleleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Aralık'a ertelendi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Titus-Feronia Doğa ve Motor Sporları Merkezi'nde 15-16 Aralık'ta yapılması planan yarışların 22 Aralık Cumartesi günü Urla Belediyesi önünden başlayacağı bildirildi.

Yarışın sıralama turunun cumartesi günü Narlıbahçe mevkisindeki Titus-Feronia Yarış Parkuru'nda yapılacağı, yarışların ise pazar günü aynı parkurda koşulacağı ifade edildi.



Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:10
  1. ATV
  2. Enduro
  3. motosiklet

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