Türkiye en çok turist alan üçüncü ülke!

Ekonomi gazetesinin Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerinden aktardığı habere göre, UNWTO’ya üye ülkelerin verilerinde 2019’da en çok ziyaretçi alan ilk 10 ülke sıralamasında altıncı sırada olan Türkiye üçüncü sıraya yükselirken, gelir artırmadaki performansıyla da birinci oldu.

UNWTO verilerine göre 2022’de yaklaşık 1 milyar kişi seyahat gerçekleştirdi. Bu sayı pandemi nedeniyle 2021’de 447 milyon, 2020’de 409 milyon olarak gerçekleşmişti.

İLK SIRADA FRANSA VAR

2022'nin en çok turist alan ilk üç ülkesi Fransa, İspanya ve Türkiye olarak sıralandı. Türkiye 51 milyon turist ile 50 milyon turist rakamına ulaşan ABD ve İtalya'nın önünde yer aldı. Fransa 82 milyon turist ile ilk sırada yer alırken, İspanya'nın ise 74 milyon turist ağırladığı tahmin ediliyor.

İlk 10'u; Meksika, Yunanistan, İngiltere, Almanya ve Portekiz tamamladı.