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Türkiye emlak katılım bankası hangi sektöre destek veriyor

2001'de tasfiye edilen 'Emlak Bankası', Türkiye Emlak Katılım Bankası olarak bankacılık sektöründe yerini almaya hazırlanıyor. Bankanın kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki Türkiye emlak katılım bankası hangi sektöre destek veriyor? Türkiye emlak katılım bankası şubeleri nerelerde? İşte Resmi Gazete Türkiye emlak katılım bankası kararına ilişkin detaylar…

27 Şubat 2019 Çarşamba 08:58
Türkiye emlak katılım bankası hangi sektöre destek veriyor

2001'de tasfiye edilen 'Emlak Bankası', Türkiye Emlak Katılım Bankası olarak bankacılık sektöründe yerini almaya hazırlanıyor. Bankanın kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki Türkiye emlak katılım bankası hangi sektöre destek veriyor? Türkiye emlak katılım bankası şubeleri nerelerde? İşte Resmi Gazete Türkiye emlak katılım bankası kararına ilişkin detaylar…

Türkiye'de katılım bankası olarak hayata geçecek olan Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin yakın zamanda şubeleşmeye başlaması bekleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Emlak Bankası ile sektöre ve gayrimenkul ile alakalı işlere destek olmak adına ithal malların burada üretilmesini sağlamak adına hızlı bir kuruluş süreci işletiyoruz." demişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz yıl Aralık ayında "Emlak Bankası'nın yeniden yapılandırma sürecini başlattık." demişti. Resmi Gazete'de yer alan karar şöyle:  "Kurulun 26.02.2019 tarihli toplantısında, 26.02.2019 tarih ve 43890421-101.01.01-E.3768 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir." 3 Haziran 1926'da Atatürk'ün talimatıyla kurulan Emlak Bankası, 3 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile tasfiye kapsamına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 08:58
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