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Ekonomi

‘Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrıştı’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüyerek dünya örneklerine göre pozitif ayrıştığını belirterek, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerinin hissedileceği ikinci çeyrekten sonraki dönemlerde güçlü toparlanmaya şahit olunacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 11:23:00 -
‘Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrıştı’

Albayrak, Twitter hesabından bu yılın ilk çeyreğinde elde edilen yüzde 4.5’lik büyüme rakamını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde 4.5 büyümeyle tamamladığını aktaran Albayrak, “Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek, sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah” değerlendirmesinde bulundu.

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