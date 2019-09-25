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Türkiye düşmanlığı ile nam salan Özdemir'e Almanya'da kötü haber

Yeşiller eski eş Türkiye düşmanlığı ile nam salan Cem Özdemir'e Almanya'da kötü habergenel başkanı Cem Özdemir partisinin meclis grup eş başkanlığı için düzenlenen seçimi kazanamadı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:32
Türkiye düşmanlığı ile nam salan Özdemir'e Almanya'da kötü haber

Almanya'da Yeşiller partisi milletvekili ve eski eş genel başkanı Cem Özdemir, partisinin meclis grubu eş başkanlığı seçimini kazanamadı. Eş meclis grubu başkanlığı seçimine Bremen milletvekili Kirsten Kappert-Gonther ile birlikte katılan Özdemir, Anton Hofreiter ve Katrin Göring-Eckardt karşısında başarılı olamadı. Meclis grubu başkanlığına ikinci kez aday olan mevcut eşbaşkanlar Hofreiter ve Göring Eckardt yeniden seçildi. İkili bu görevi 2013'ten beri sürdürüyor.

Başkent Berlin'de yapılan seçimlerde Cem Özdemir 27 oy alırken, rakibi Hofreiter 39 oy almayı başardı. Hofreiter'le birlikte başkanlık görevine yeniden seçilen Katrin Göring-Eckardt 41 oy alırken Özdemir'le birlikte aday olan Kirsten Kappert-Gonther ise 19 oyda kaldı.

67 MİLLETVEKİLİ OY KULLANDI

53 yaşındaki Özdemir, dokuz yıldan daha uzun süre partinin genel başkanlığını yaptı. Yeşiller'in en tanınan simaları arasında yer alan Türk kökenli politikacının iki hafta önce meclis grubu eşbaşkanlığına aday olduğunu açıklaması şaşkınlıkla karşılanmıştı. Ancak partiye yakın isimler seçimlerde Özdemir'in şansının olmadığını dile getirmişlerdi. Seçimlerde partiyi Federal Meclis'te temsil eden 67 milletvekili oy kullandı.

Parti eş genel başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck ise, Özdemir'in adaylığı konusunda tarafsız bir tavır sergiledi. Eş genel başkanlar Pazar günü yayınladıkları mesajda, "Bu konuda milletvekilleri iyi bir demokratik yarış içerisinde kararlarını vereceklerdir" yorumunu yapmışlardı.

KAYNAK: DEUTSCHE WELLE

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:32
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