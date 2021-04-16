Türkiye düşmanları ve yerli uşakları ‘altın ve para’ üzerinden algı oluşturuyor! Milletin adamlarına hep aynı iftira

Kolonyalist ülkeler ve yerli işbirlikçileri, Türkiye’nin menfaati için çalışan liderleri, her seferinde aynı kumpasla bertaraf etmeye çalışıyor. Geçmişte merhum Vahdeddin, Menderes ve Erbakan Hoca’yı hedef alan şer ittifakı, şimdi de kirli algı operasyonları, tezgâh ve yalanlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a diz çöktürme peşinde. FETÖ’nün piyonu olmuş CHP’nin ve Zillet İttifakı’nın eşzamanlı başlattığı Erdoğan’ı karalamaya yönelik “128 milyar dolar nerede?” kumpasına bu ülke hiç de yabancı değil. Osmanlı’nın yıkılış döneminden bu yana defalarca kez tekrarlanan aynı senaryonun son kurbanları ise rahmetli Menderes ve Erbakan olmuştu.

Hep aynı senaryo

Erdoğan’ın şahsında Türkiye’ye diz çöktürmeyi amaçlayan emperyalistler ve yerli uşaklarının, Erdoğan’a yönelik “128 milyar dolar buhar oldu” yalanı, konunun uzmanları tarafından deşifre edilirken, karalama çalışmaları hız kesmiyor. CHP, HDP/PKK ve avanelerinin Merkez Bankası üzerinden yürüttüğü ve CHP’li belediyelerin bilbordlara taşıdığı, Kılıçdaroğlu’nun ise Meclis kürsüsünden dillendirdiği iftira ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında Türkiye’nin istikrarı hedef alınıyor. Yakın tarih, aynı akçeli yalanların Osmanlı’nın yıkılış döneminden bu yana defalarca kez tekrarlandığını ve milletin adamlarına karşı aynı senaryonun sürekli sahneye konulduğunu gösteriyor.

“Vahdeddin altınla kaçtı’ iftirası

Cihan devleti Osmanlı’nın; dışarıdan emperyalistler, içeriden işbirlikçi hainlerin tezgahlarıyla yıkılması sonucu Sultan Vahdeddin Han, hanedan üyeleriyle birlikte yurtdışına kovuldu. Gemiyle Malta’ya giden Vahdeddin hakkında, “Altınları, mücevherleri gemiye doldurarak kaçtı” iftirası atıldı. Bizzat dönemin tek partili CHP yönetimi tarafından uydurulan ve halkı Osmanlı’dan soğutmak için devreye sokulan bu söylemin yalan olduğu çok geçmeden ortaya çıktı. Vahdeddin Han’ın şahsi birikiminin haricinde hiçbir devlet malına dokunmadan vatanını terk ettiği belirlendi. Yokluklar içerisinde 16 Mayıs 1926’da İtalya’da Hakk’ın rahmetine kavuşan Vahdeddin Han’ın cansız bedeni, borçlarından dolayı tabutuna haciz konulduğu için günlerce toprağa verilemedi.

Darbenin kılıfı “uçak dolusu altın” iftirası

Türkiye’nin millet iradesiyle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan’ı diz çöktürebilmek için halkın kesesinden “128 milyar dolar nerede?” afişleri asan köhne zihniyet, 27 Mayıs darbesinde de kendisini gösterdi. 1949’da Türkiye’yi tek parti diktasından kurtaran Başbakan Adnan Menderes de akçeli iftiraların hedefi oldu. CHP destekli 27 Mayıs 1960 darbesiyle devrilen Menderes ve arkadaşları hakkında darbeciler tarafından, halka yalan içerikli bildiriler dağıtıldı. “Ankara’da bütün hükümet erkanı yabancı memlekete kaçarken yakalanmışlardır. Beraberlerinde 12 uçak dolusu altın mücevherat ve parayı kaçırırken yakalandılar” yazılı bildirilerle Menderes ve dava arkadaşlarının milletin gözünden düşmesi sağlandı. Adnan Menderes’i idam eden darbeciler, bu iftiralarla darbenin kılıfını hazırlamış oldular.

“Kayıp trilyon” iftirası fos çıktı

Sultan Vahdeddin ile Adnan Menderes’e “altın” iftirası atan şer ittifakı, 1996’da ümmetin iradesini iktidara taşıyan Necmeddin Erbakan’a da benzer bir yalanla yüklendiler. 1 yıl dahi iktidarda kalmasına müsaade edilmeyen Erbakan Hoca’ya “trilyonları iç etti” iftirasını attılar. Mütareke basınının desteğiyle yurtdışı ve yurtiçinden yürütülen kirli bir algı operasyonu sonrası başlatılan düzmece yargılama sonucu Erbakan, “Kayıp Trilyon” davasından mahkum edildi.