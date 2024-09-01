Türkiye düşmanları korkmakta haklı! İlk milli hava füzesi gerekeni yaptı
Milli hava-hava füzesi GÖKDOĞAN, atış testinde hedef uçağı tam isabetle vurdu.
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN, atış testinde hedef uçağı tam isabetle vurdu. Bu bağlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen, ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN’ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte icra edilen yetenek gösterimi amaçlı atış testi faaliyetlerinde hedef uçağı tam isabetle vurduğunu duyurdu.
GÖKTUĞ Projesi Sözleşmesi, Hv.K.K.lığının hava-hava füzesi ihtiyaçları doğrultusunda, MSB ARGE ile TÜBİTAK SAGE arasında 14 Aralık 2012 tarihinde imzalanmış, Kasım 2016 tarihinde ise Savunma Sanayii Başkanlığı’na devredilmiştir. Mevcut GÖKTUĞ Projesi Sözleşmesi çerçevesinde Görüş İçi (BOZDOĞAN-GİF) ve Görüş Ötesi (GÖKDOĞAN-GÖF) olmak üzere F-16 PO-I uçakları için iki farklı konfigürasyonda füzenin tasarım ve geliştirmesinin gerçekleştirilmesi, kalifikasyonun tamamlanması ve prototiplerinin teslimatı planlanmaktadır.
Hv.K.K.lığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN Füzelerinin 25’er adetlik Düşük Ölçekli İlk Üretim ve F-16 PO-III uçaklarına entegrasyonuna yönelik olarak hazırlanan “GÖKTUĞ F-16 PO-III Entegrasyonu ve Düşük Ölçekli İlk Üretim Tedariki Projesi Sözleşmesi” 07 Temmuz 2023 tarihinde imzalanmıştır.
GÖKDOĞAN hava-hava füzesi
Güdüm
Katı-hal aktif radar arayıcı başlık teknolojisi
At-unut özellikli akıllı güdüm
Gelişmiş karşı karşı tedbir ve karıştırma kaynağına güdüm
Veribağı ile hedef bilgisi güncelleme yeteneği
Her açıdan atış ve birden fazla hedefe kilitlenebilme yeteneği
Atıldıktan sonra kilitlenebilme
İtki&Kontrol
Yüksek itki – az dumanlı katı yakıt teknolojisi
Yüksek güvenilirlik ve güvenlik seviyesine sahip tam Elektronik Roket Motoru Emniyetli Kurma ve Ateşleme Sistemi
Harp Başlığı
En yüksek öldürücülük ihtimali için özgün tasarım harp başlığı
Yüksek güvenlik ve güvenilirlik sağlayan kesintisiz tapa
Uyumluluk
MIL-STD-1553 & MIL-STD-1760 uyumlu
LAU-129 lançeri ile kullanılabilirlik
Kaynak: Defence Turk