Türkiye düşmanları korkmakta haklı! İlk milli hava füzesi gerekeni yaptı

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN, atış testinde hedef uçağı tam isabetle vurdu. Bu bağlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen, ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN’ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte icra edilen yetenek gösterimi amaçlı atış testi faaliyetlerinde hedef uçağı tam isabetle vurduğunu duyurdu.

GÖKTUĞ Projesi Sözleşmesi, Hv.K.K.lığının hava-hava füzesi ihtiyaçları doğrultusunda, MSB ARGE ile TÜBİTAK SAGE arasında 14 Aralık 2012 tarihinde imzalanmış, Kasım 2016 tarihinde ise Savunma Sanayii Başkanlığı’na devredilmiştir. Mevcut GÖKTUĞ Projesi Sözleşmesi çerçevesinde Görüş İçi (BOZDOĞAN-GİF) ve Görüş Ötesi (GÖKDOĞAN-GÖF) olmak üzere F-16 PO-I uçakları için iki farklı konfigürasyonda füzenin tasarım ve geliştirmesinin gerçekleştirilmesi, kalifikasyonun tamamlanması ve prototiplerinin teslimatı planlanmaktadır.

Hv.K.K.lığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN Füzelerinin 25’er adetlik Düşük Ölçekli İlk Üretim ve F-16 PO-III uçaklarına entegrasyonuna yönelik olarak hazırlanan “GÖKTUĞ F-16 PO-III Entegrasyonu ve Düşük Ölçekli İlk Üretim Tedariki Projesi Sözleşmesi” 07 Temmuz 2023 tarihinde imzalanmıştır.

GÖKDOĞAN hava-hava füzesi

Güdüm

Katı-hal aktif radar arayıcı başlık teknolojisi

At-unut özellikli akıllı güdüm

Gelişmiş karşı karşı tedbir ve karıştırma kaynağına güdüm

Veribağı ile hedef bilgisi güncelleme yeteneği

Her açıdan atış ve birden fazla hedefe kilitlenebilme yeteneği

Atıldıktan sonra kilitlenebilme

İtki&Kontrol

Yüksek itki – az dumanlı katı yakıt teknolojisi

Yüksek güvenilirlik ve güvenlik seviyesine sahip tam Elektronik Roket Motoru Emniyetli Kurma ve Ateşleme Sistemi

Harp Başlığı

En yüksek öldürücülük ihtimali için özgün tasarım harp başlığı

Yüksek güvenlik ve güvenilirlik sağlayan kesintisiz tapa

Uyumluluk

MIL-STD-1553 & MIL-STD-1760 uyumlu

LAU-129 lançeri ile kullanılabilirlik

Kaynak: Defence Turk