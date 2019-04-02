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Türkiye düşmanları erkenden sevindi

Batı medyası 31 Mart’ta AK Parti’nin 15. seçimden zaferle çıkmasını değil, tartışmalı olan Ankara ve İstanbul sonuçlarını öne çıkardı. Düşmanlıklarını gizlemeyen The Guardian, Financial Times, New York Times, BBC, Le Mondegibi yayın organları "Erdoğan yenildi, Erdoğan’a darbe" gibi başlıklarla çıktılar.

02 Nisan 2019 Salı 07:28
Türkiye düşmanları erkenden sevindi

Türkiye’de yerel seçimler bir kez daha yabancı basın tarafından dikkatle takip edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine çıkacak her sonucu merakla bekleyen Batı medyası, seçim genelinde ve belediyelerin toplamında rakiplerine büyük fark atan AK Parti ve Cumhur İttifakı’nı görmezden gelerek, büyükşehir belediyeleri eksenli yayınlarla bir çarpıtma ve karalama kampanyasına imza attı. Yayınlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik düşmanlıklarını saklamayan, The Guardian, Financial Times, Reuters, Le Monde vb. yayın organlarının seçim sonuçlarını çarpıtarak, “Erdoğan yenildi” algısı üretmek için yoğun çaba harcadıkları görüldü.

İngilizlerden algı operasyonu

İngiliz medyası 31 Mart seçimlerine ilişkin yorumlarında Erdoğan’ı hedef aldı. The Guardian gazetesinin haberinde, “Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 16 yıldır sandıkta ilk kez cezalandırıldı” çarpıtmasına yer verdi. Financial Times gazetesi de seçimle ilgili haberinde “Cumhurbaşkanı, il sonuçlara göre iktidar ittifakı oyların yüzde 50’den fazlasını aldığı için rahatlamış olabilir. Ama büyük şehirleri kaybetmek, karlı anlaşmalar ve iş imkânları dâhil bu şehirlerle birlikte gelen himaye ağının kontrolünü de kaybetmek anlamına gelir” ifadeleriyle algı operasyonuna başvurdu.

Le Monde’dan darbe iddiası

Fransız Le Monde gazetesi de seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “darbe” yorumuyla, olumsuz bir dil kullandığı haberinde, “Devasa bir başkanlık sarayı inşa ettiği başkentteki yenilgisi, AKP’nin 2002’de iktidar gelmesinden bu yana her seçimi kazanan Erdoğan için büyük bir başarısızlığa işaret ediyor. İstanbul gibi Ankara da 25 yıldır Erdoğan’ın partisi ve önceki İslamcı oluşumların kontrolündeydi” gibi önyargılı ifadelere yer verdi.

Reuters verileri çarpıttı

İngiliz Reuters haber ajansı ise AK Parti ve Cumhur ittifakının toplamda 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe, 200 belde ile 778 belediye başkanlığını görmezden geldi. Reuters, “Erdoğan’ın İslamcı kökenli partisinin Ankara’da yenilmesi Cumhurbaşkanı için ağır bir darbe. Siyasi kariyerini başlattığı ve 1990’larda belediye başkanlığını yaptığı İstanbul’u kaybetmek ise daha da büyük bir simgesel şok ve azalan desteğin daha kapsamlı bir göstergesi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Başarıyı yeterli bulmadı!

Alman Badischen Neuesten Nachrichten gazetesi ise yerel seçimlere ilişkin haberinde Erdoğan’ın 15 seçimden birinci çıkmasını yeterli bulmadı. Gazete, “Diğer partiler için böyle bir sonuç kutlama yapmak için yeterli gelirdi ama parlak zaferlere alışkın AKP için yeterli değil” sözleriyle ilginç bir yorumda bulundu.

AB’den seçime övgü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Türkiye’de yerel seçimlere katılım oranının yüksek olmasının yerel demokrasiye olan ilgiyi gösterdiğini söyledi. Kocijancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, oy kullanma işlemleri sırasında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileğinde bulunarak, “Seçimlere katılım oranının yüksek olması, seçmenlerin yerel demokrasiye olan ilgisini ortaya koyuyor” dedi.

Yunan medyasında İstanbul hezeyanı

Yunanistan medyası ise milliyetçi hezeyana kapılarak özellikle İstanbul sonuçlarını hedef alan yorumlara yer verdi. Yunan gazetelerinin İstanbul yerine “Konstantinopolis” ifadesini kullanmayı tercih etmesi de dikkat çekti. Kathimerini gazetesi, ilk sonuçlara göre Ankara ve İstanbul’u kazanan CHP’nin seçim sonucunu “Erdoğan Ankara’dan sonra Konstantinopolis’i de kaybetti” başlığıyla verdi. Bir başka Yunan gazetesi Efsyn ise CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmasını, yine milliyetçi bir yaklaşımla duyurularak “Erdoğan Konstantinopolis’i kaybetti” ifadesiyle kapağa taşındı.

Kati Piri heyecan yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı ile bilinen Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri’nin, önceki gün gerçekleşen yerel seçimlere atıf yaparak “Bu gece İstanbul’da kimse uyuyacak mı?” ifadeleriyle tarafgir bir tweet atması dikkat çekti. Piri’nin seçim sonuçları üzerinden Erdoğan’ı hedef almak istediği gözlendi. Piri ayrıca, Hollanda gazetelerinden birinin yaptığı “Ankara AKP’de kalacak” başlıklı haberini paylaşarak “Bunu söylemek için henüz erken gibi görünüyor” şeklinde yorum yaptı.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 07:28
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. batı medyası

YORUM YAZ

  • DADAŞ REISSDADAŞ REISS27 dk önce
    Tüm TÜRKİYE de oylar tekrar sayılmalı ve tutanaklar adam gibi incelenmeli. Kimse hakkımız yıyemezzz. Saygılarımla.
  • Yusuf canYusuf can31 dk önce
    Batinin Hacli srferi hic bitmediki siz icimuzdekilete bak,dertleri iyi yonetilmek degil,Bak bendrn soylrmezi Uzmire trk bur civi cakmak yok bunlara birde metroyapiyirsun,Osmangazi,Canskkake koprusu yapma birak sana srndlerfir oy vermiyrnkeri bosver,huzmettrn faydalan yapikana karsi cik yapilinca kullan,butak copun icinde tepelensinler
  • HANSHANS53 dk önce
    Hadi onlar gavur. Ya bizimkiler?
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi1 sa önce
    kardeslerim gördunuzmu sevinenleri avrupadaki hainler bayram yapiyor biz gurbetciler cok uzulduk ulkesine okadar hizmet etmiski erdogan bu yaptiklarindan sonra bunu yaptiniz biz millet olarak böyleyiz allah yardimcimiz olsun sanki ikdidara geldiler cok pisman olcaksiniz

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