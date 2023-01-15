Türkiye düşmanı Rubin çağrı yaptı: Türkiye'nin SİHA ihracatı ABD için tehdit

Terör örgütü FETÖ destekçisi olduğu bilinen ve eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin bu kez yerli ve milli SİHA’ları hedef alarak karalama kampanyası başlattı. Rubin, "Baykar'a ve diğer Türk firmalarına yaptırım düşünülmeli" çağrısı yaptı.

Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden Baykar ürettiği projelerle İHA ve SİHA'larla dünyada savaşların akışını değiştirdi. Bu alanda büyük atılımlarla ihracat rekorları kıran ve dünyada söz sahibi olan Türkiye, ABD'nin derin devletinde rahatsızlığa sebep oldu.

Türkiye'nin 2022 yılı savunma sanayii ihracat miktarı 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken bu rakamın 2023 yılı sonunda oluşan beklenti bunun 6 milyar doları aşması yöününde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığıyla bilinen, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin yerli ve milli imkanlarla üretilen SİHA’lara karşı harekete geçti.

ABD'den Türk SİHA'larına yaptırım uygulamasını istedi

Türkiye'de üretilen SİHA'ların Afrika'dan Kafkasya'ya ve Libya'ya kadar sınır ötesi birçok noktada varlık gösterdiğini vurgulayan Rubin, Beyaz Saray ve ABD Kongresi'ne seslendi.

"Türkiye'nin savunma sanayisini yaptırıma uğratmanın vakti geldi"

Rubin ABD'nin Türkiye'ye karşı Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası kısaca CAATSA yaptırımlarının S-400 sonrası ortaya konmasının ne derece doğru olduğunu anımsatarak "Türkiye'nin insansız hava aracı ihracatının yol açtığı istikrarsızlığı görmenin ve Türkiye'nin savunma sanayisini yaptırıma uğratmanın vakti geldi." dedi.

Karalama kampanyası

Türk SİHA'larına karşı açıkça karalama kampanyası başlattığı görülen Rubin, dünya çapında adından söz ettiren Bayraktar TB2'nin üreticisi Baykar'a ve diğer Türk firmalarına yönelik yaptırımların düşünülmesini de istedi.

Baykar, 2022'DE 1,18 milyar dolarlık ihracat çağrısı yaptı

Baykar'ın paylaşığı verilere göre , ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı toplamda 27, 2022 ihracat geliri ise 1,18 milyar dolar oldu. 2022 sözleşmelerindeki ihracat oranı ise yüzde 99,3 olarak gerçekleşti.