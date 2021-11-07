Türkiye düşmanı Hafter İsrail'e sarıldı

Libya'da 24 Aralık'ta yapılacak seçimlere kısa bir süre kala ilginç bir gelişme yaşandı. Ekim 2020'de imzalanan ateşkes anlaşması öncesi süren iç savaşın taraflarından olan ve seçimlere girebilmek için askeri görevlerini bırakan General Halife Hafter’in oğlu Saddam Hafter’in İsrail'i gizlice ziyaret edip diplomatik ve askeri destek istediği ortaya çıktı. İsrail'in en eski günlük gazetesi Haaretz’te yer alan haberde, geçen Pazartesi günü Dubai'den havalanan özel bir jetle Ben-Gurion Havalimanı'na inen Saddam Hafter’in, Libya'da seçimlerden sonra kurulacak yeni hükümetin başında olmaları halinde İsrail ile diplomatik ilişkiler tesis edeceklerini belirttiği bilgisine yer verildi.