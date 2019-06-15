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Türkiye düşmanı BAE Kraliyet ailesinden skandal parti! Fransız şarabına servet ödediler

Hırvat gazetesi Dubrovnik Times, BAE Kraliyet ailesi ve misafirlerinin katıldığı partide içtikleri Fransız antika şaraplarının faturasının, 50 bin avro olduğunu belirtti.

15 Haziran 2019 Cumartesi 18:44
Türkiye düşmanı BAE Kraliyet ailesinden skandal parti! Fransız şarabına servet ödediler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in yakın arkadaşı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Dubai'de katıldığı yat partisinde, kadınlarla eğlenip, sarhoş olması gazetelere günlerce haber olmuştu. Şimdi de Hırvatistan'ın turistik kıyı kenti Dubrovnik'e demir atan BAE kraliyet ailesine ait yattaki misafirlerin, gece kulübünde düzenlenen eğlencede kullandıkları alkolün faturası Hırvat basınında tartışmaya neden oldu.

Abu Dabi Kraliyet ailesi üyeleri tarafından, Dubrovnik'in ünlü bir gece kulübünde geçirilen özel bir gecenin detayları, Hırvat gazetesi Dubrovnik Times tarafından açıklandı.

Şarapların faturası dudak uçuklatıyor

Gazete, ''Yas'' isimli lüks BAE yatının misafirlerinin katıldığı partide, içilen Fransız antika şaraplarının faturasının 50 bin avro olduğunu belirtti.

Dubrovnik'in tarihi merkezindeki Rivlin Club'da hafta sonları, Abu Dabi'deki yönetici ailenin bir üyesi olan Şeyh Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan'ın sahibi olduğu ''YAS'' isimli yattaki konukların, mevcut en iyi şarapları içtiğini belirten gazete, sadece bir şarapın fiyatının ise 368.120.00 kuna değerinde olduğunu açıkladı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 18:44
  1. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed
  2. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman
  3. Abu Dabi Kraliyet ailesi
  4. Dubrovnik
  5. Hırvat gazetesi Dubrovnik Times
  6. Hırvatistan
  7. Birleşik Arap Emirlikleri
  8. Şarap faturası
  9. skandal fatura

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  • yorgunyorgun6 dk önce
    Bunlar bizim Müslüm gardaşlarımızmı
  • feritferit18 dk önce
    akit niye kızıyorsun cennettede mey vermiyeceklermi,burda içmiyeceksin cennette içicen.

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