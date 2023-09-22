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Dünya Türkiye düşmanı ABD'li senatör Menendez'e soğuk duş! Rüşvet skandalı patlak verdi
Dünya

Türkiye düşmanı ABD'li senatör Menendez'e soğuk duş! Rüşvet skandalı patlak verdi

Yeniakit Publisher
2023-09-22 19:46:00 - 2023-09-22 19:48:40
Türkiye düşmanı ABD'li senatör Menendez'e soğuk duş! Rüşvet skandalı patlak verdi

Türkiye düşmanlığıyla bilinen ABD'li senatör Bob Menendez hakkında rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

NBC New York'un haberine göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Vergi Dairesinden (IRS) müfettişler, bankacılık suçlarından davası süren emlak devi ve eski banka yöneticisi Fred Daibes'ten Adalet Bakanlığından bağlantılarını kullanmak karşılığında rüşvet almakla suçlanan Menendez'i soruşturuyor.

New Jersey eyaleti Senatörü Menendez'in, yaklaşık 400 bin dolar değerinde külçe altını eşi Nadine Arslanian aracılığıyla kabul ettiği öne sürülen soruşturma kapsamında Manhattan'daki federal yüksek jüri de tanıkların ifadelerini dinledi.

Yetkilerini kullandığı kanıtlanırsa suçlu bulunacak

NBC Hukuk Analisti Danny Cevallos, federal yasalar çerçevesinde, Menendez'in yetkilerini kullanma vaadiyle rüşveti kabul ettiği kanıtlandığı durumda suçlu bulunacağını belirtti.

Google'da 'bir kilo altın kaç para' şeklinde arama yapmış

Menendez hakkında hazırlanan iddianamede, “bir kilo altın kaç para ediyor” şeklinde Google’da arama yaptığı da belirtildi.

Rüşveti veren bankacıya 1,8 milyon dolar borç

Menendez'e rüşveti verdiği iddia edilen Daibes'in, eski başkanı olduğu 'Mariner’s Bank'tan 1,8 milyon dolar borç hakkındaki davanın hükmünün 2022'de üç kez ertelendiği vurgulanıyor.
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Menendez, hakkındaki rüşvet soruşturması başladıktan sonra, külçe altınların ailesine 2020'de verildiğini açıklamıştı.

Ayrıca senatöre karşı yürütülen soruşturmalar arasında, sektörde tecrübesi olmamasına karşın ABD genelindeki helal sertifikasyonunu üstlenen Mısır merkezli startup firması "IS EG Halal"den ihaleyi kazanması karşılığında rüşvet alması da bulunuyor.

Türkiye düşmanı Bob Menendez

FETÖ'cü STK'lardan aldığı bağışlarla gündeme gelen 'Ermeni tasarısı'nın mimarı Yunan asıllı senatör Robert Menendez, Türkiye'nin dış ticaretine darbe vurmak için 2011''den beri aktif olarak çalışıyor.

Yunan ve Ermeni lobileriyle derin bağlantıları bulunan ABD'li Senatör Bob Menendez, sık sık yaptığı Türkiye aleyhine çıkışlarla biliniyor. Menendez'in çıkışları, genelde Atina'nın ulusal çıkarlarını kapsıyor. Menendez, Türkiye'ye F-16 satışına karşı yürüttüğü lobi faaliyetleriyle sık sık gündeme geliyor.

Sadece F-16'lar değil Menendez, Doğu Akdeniz'de bulunan doğal gaz için Türkiye'yi yok sayıyor. Menendez, Haziran 2021'de ABD Senatosu'na sunduğu bir tasarıda Türkiye için üretilen F-35 jetlerinin Yunanistan'a verilmesini de önermişti.

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