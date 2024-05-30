Türkiye dünyanın en sessiz zırhlı aracını yapmış olabilir

MKE, Hibrit Tahrik Sistemli Paletli Zırhlı Araç Projesi: H-620 DAĞHAN’ı, EFES 2024 Tatbikatı’nda tanıttı. Kulesiz 18 ton ağırlığında, 9 asker taşıyabilen araç, hibrit tahrik sistemi ile operasyon alanında sessiz hareket ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve modern orduların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan DAĞHAN (H-620 Hibrit Tahrik Sistemli Paletli Zırhlı Araç Projesi); hibrit tahrik sistemli, zırhlı, paletli 17-20 ton sınıfında bir zırhlı muharebe aracı.

Bu proje, yeni nesil teknolojilere sahip, uzaktan komuta edilebilen ve üzerine 20 mm-40 mm Uzaktan Komutalı Silah Sistemi entegre edilebilen bir aracın tasarlanması, üretilmesi ve test edilmesini kapsıyor.

Sessiz hareket

DAĞHAN’ın en önemli özellikleri arasında düşük kızılötesi iz bırakması ve sessiz hareket etmesini sağlayan hibrit tahrik sistemi yer almaktadır. Proje kapsamında, aracın tasarımı, gövde ve hibrit tahrik sistemi üretimi, mekanik ve elektronik entegrasyon, yazılımların oluşturulması ve devreye alınması ve aracın kule entegrasyonuna hazır hale getirilmesi çalışmaları MKE ile ANZATSAN Mühendislik A.Ş. arasında imzalanan sözleşme ile gerçekleştirildi.

Araçta, ASELSAN üretimi 25 mm NEFER İnsansız Uzaktan Komutalı Kule Sistemi kullanılmış olup, kule üzerinde bulunan 25 mm M811 Otomatik Top ve 7,62 mm PMT silahı MKE A.Ş. üretimi.

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Bu projeyle birlikte MKE, yeni ve modern silahlar taşıyacak platformlar geliştirmeyi ve kullanıcılara komple çözümler sunmayı hedeflemekte.

DAĞHAN aracının üretimiyle, silah ve araç konfigürasyonu yaratılarak, kendi silah sistemlerimize, silah kulelerimize ve mühimmatımıza tam uyumlu araçlarla sistem satma kabiliyetine ulaşılması öngörülüyor.