"Türkiye driftin en önemli ülkelerinden"

İSTANBUL(AA) - Red Bull Car Park Drift’te Türkiye finali 30 Haziran 2019’da Kocaeli’nde TOSFED Körfez Pisti’nde yapılacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre birbirinden hızlı yarışçıların, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacakları dünya finali ise 1 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, TOSFED ve Drift federasyonlarının ortaklığı ile gerçekleşecek organizasyonun Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek “Red Bull Car Park Drift’in ülke finalinde dünyanın en iyilerini ülkemizde izleme şansına sahip olacağız. Drift hızla yükseliyor. Türkiye de bu yükselişte çok önemli bir yerde duruyor. Körfez Pisti’nde gerçekleştireceğimiz Türkiye finalinde bunu göreceğiz zaten. Türkiye şampiyonunun dünya finalinde de büyük bir şansı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Car Park Drift Türkiye Finali yarış direktörü Red Bull sporcusu Alexander Grinchuk ‘’ Bunu söylemekten utanıyorum çünkü kariyerimin ilk 6 senesinde hiç Türkiye’ye gelmemiştim ama son 3-4 senedir Türkiye ikinci evim haline geldi. Burada çok sıcakkanlı bir toplum var. Hiçbir zaman kendimi evimden uzak hissetmedim. Türk halkının drifte gösterdiği ilgi beni çok mutlu ediyor’’ dedi.



