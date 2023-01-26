Türkiye donacak! Kış yeni başlıyor

26 Ocak Perşembe güncel hava durumu raporu yayımlandı. Bugünden itibaren Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji haritasına göre İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi. 10 Şubat'a kadar sıklıkla yağış beklenirken şubatın ilk haftası İstanbul'da da karın görüleceği ifade edildi. İşte il il güncel hava durumu raporu...

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte Avrupa'daki yüksek basınç Türkiye'ye yağış getiriyor. Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, Doğu Anadolu'da yarından itibaren yoğun kar yağışı gerçekleşeceğini söylerken İstanbul'da da şubatın ilk haftasında kar yağışı beklendiğini ifade etti.

Çalışkan, "10 Şubat'a kadar sıklıkla yağış göreceğiz. İstanbul'da 4 Şubatta kar yağabilir. Hafta sonu cuma, cumartesi ve pazar günleri yağışlı geçecek" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğu kıyıları, Güney Ege, Antalya kıyıları hariç Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinin, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

TÜRKİYE GELENLİNDE SAĞANAK YAĞMUR VE KAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporunu göre, perşembe gününden itibaren Doğu Karadeniz hariç Türkiye genelinde sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Cuma ve cumartesi günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.