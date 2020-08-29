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Gündem Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti
Gündem

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti

Türkiye, Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında yapılacak atış eğitimi için NAVTEX ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 09:32:00 -
Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti

Türkiye, Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında yapılacak atış eğitimi için NAVTEX ilan etti.

Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanıyor

Dün akşam saatlerinde Türkiye'nin Navtex yayınlandığı bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait jetler Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçakları tarafından engellendi.

Milli Savunma Bakanlığı (TBMM) tarafından Yunan jetlerine yapılan engellemeye ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayınlanan görüntüler; Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimin yeni bir boyut kazandığını gösterdi.

Ne olmuştu

Girit Adası'ndan havalanarak Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne doğru giden Yunanistan'a ait 6 adet F-16 savaş uçağı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de daha önce NAVTEX ilan ettiği bölgeye yaklaştı.

Bunun üzerine Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçakları, Yunan jetlerinin bölgeden uzaklaştırdı.

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